Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver partido

Barcelona se enfrenta a Girona por LaLiga, en partido correspondiente a la fecha 24 de LaLiga desde el estadio Montilivi. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos?

Wilfredo Inostroza
Giorna y Barcelona se enfrentan por LaLiga
Giorna y Barcelona se enfrentan por LaLiga | Composición: Líbero
Barcelona se enfrenta a Girona este lunes 16 de febrero, a partir de las 15:00 hora local y 21:00 de España, por la fecha 24 de LaLiga 2025-2026. El partido se juega en el estadio Montilivi, recinto ubicado en la ciudad de Gerona. La transmisión en Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports.

Barcelona enfrentará al Girona en busca de los 3 puntos.

Barcelona vs Girona: previa del partido

El cuadro azulgrana necesita con urgencia una victoria. Primero con el objetivo de recuperar la punta de LaLiga y también para recuperar el paso tras haber sido goleado 4-0 por Atlético Madrid en la Copa del Rey.

Por su parte, el elenco blanco y rojo no cumple una buena campaña, ubicándose solo un punto por encima de los puestos de descenso y necesita sumar de a tres en este duelo de equipos catalanes.

Cabe señalar que en el último enfrentamiento entre ambos equipos fue una victoria por 2-1 del Barcelona ,con goles de Pedri y Ronald Araujo; mientras que Axel Witsel convirtió para Girona.

Barcelona vs Girona

Barcelona se enfrenta a Girona por LaLiga.

Barcelona vs Girona: horarios

Repasa a qué hora juegan Barcelona vs Girona de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

Barcelona vs Girona: dónde ver

Conoce canales y plataformas de streaming de acuerdo tu ubicación:

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports
  • México: Sky Sports, Sky+ y Izzi
  • Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
  • España: DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Girona: pronósticos y cuotas de apuestas

Barcelona parte con un importante favoritismo para vencer a Girona, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasGironaEmpateBarcelona
Te Apuesto6.885.301.38
Betsson7.405.901.34
Apuesta Total7.805.801.39
Inkabet7.405.901.34
Olimpo8.005.801.33

Barcelona vs Girona: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

Barcelona vs Girona: últimos enfrentamientos

  • Barcelona 2-1 Girona | LaLiga 2025-26
  • Barcelona 4-1 Girona | LaLiga 2024-25
  • Girona 1-4 Barcelona | LaLiga 2024-25
  • Girona 4-2 Barcelona | LaLiga 2023-24
  • Barcelona 2-4 Girona | LaLiga 2023-24

