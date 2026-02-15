- Hoy:
Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver partido
Barcelona se enfrenta a Girona por LaLiga, en partido correspondiente a la fecha 24 de LaLiga desde el estadio Montilivi. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos?
Barcelona se enfrenta a Girona este lunes 16 de febrero, a partir de las 15:00 hora local y 21:00 de España, por la fecha 24 de LaLiga 2025-2026. El partido se juega en el estadio Montilivi, recinto ubicado en la ciudad de Gerona. La transmisión en Sudamérica estará a cargo de DirecTV Sports.
Barcelona vs Girona: previa del partido
El cuadro azulgrana necesita con urgencia una victoria. Primero con el objetivo de recuperar la punta de LaLiga y también para recuperar el paso tras haber sido goleado 4-0 por Atlético Madrid en la Copa del Rey.
Por su parte, el elenco blanco y rojo no cumple una buena campaña, ubicándose solo un punto por encima de los puestos de descenso y necesita sumar de a tres en este duelo de equipos catalanes.
Cabe señalar que en el último enfrentamiento entre ambos equipos fue una victoria por 2-1 del Barcelona ,con goles de Pedri y Ronald Araujo; mientras que Axel Witsel convirtió para Girona.
Barcelona se enfrenta a Girona por LaLiga.
Barcelona vs Girona: horarios
Repasa a qué hora juegan Barcelona vs Girona de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
Barcelona vs Girona: dónde ver
Conoce canales y plataformas de streaming de acuerdo tu ubicación:
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports, Sky+ y Izzi
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
- España: DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Barcelona vs Girona: pronósticos y cuotas de apuestas
Barcelona parte con un importante favoritismo para vencer a Girona, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Girona
|Empate
|Barcelona
|Te Apuesto
|6.88
|5.30
|1.38
|Betsson
|7.40
|5.90
|1.34
|Apuesta Total
|7.80
|5.80
|1.39
|Inkabet
|7.40
|5.90
|1.34
|Olimpo
|8.00
|5.80
|1.33
Barcelona vs Girona: alineaciones probables
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.
Barcelona vs Girona: últimos enfrentamientos
- Barcelona 2-1 Girona | LaLiga 2025-26
- Barcelona 4-1 Girona | LaLiga 2024-25
- Girona 1-4 Barcelona | LaLiga 2024-25
- Girona 4-2 Barcelona | LaLiga 2023-24
- Barcelona 2-4 Girona | LaLiga 2023-24
