Real Madrid vs Benfica EN VIVO por la Champions League: pronóstico, horario y canales para ver

Real Madrid se enfrenta a Benfica este martes 17 de febrero, por la ida de los play off de la Champions League, desde el estadio Da Luz. Repasa horarios y dónde ver el partido.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Benfica por la Champions League
Real Madrid se enfrenta a Benfica por la Champions League | Composición: Líbero
Real Madrid se enfrenta a Benfica este martes 17 de febrero, a partir de las 15:00 horas de Perú y 21:00 de España, en partido de ida por los playoffs de la Champions League 2025-26, desde el estadio Da Luz, en Lisboa.

Real Madrid vs Benfica: previa del partido

El cuadro 'merengue' buscará la revancha ante el rival que evitó su clasificación directa a octavos al vencer por 4-2 en la última jornada de la fase liga del certamen continental.

Por su parte, las 'Águilas' clasificaron a los playoff en el último puesto disponible y de la mano de su entrenador José Mourinho, buscan darle otro certero golpe a la 'Casa Blanca'.

Recordemos que el partido de vuelta de esta llave se jugará el miércoles 25 de febrero, en el estadio Santiago Bernabéu. Solo uno quedará entre los 16 mejores del viejo continente.

Real Madrid vs Benfica

Real Madrid y Benfica por la Champions League. Foto: AFP.

Real Madrid vs Benfica: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00
  • Portugal: 20:00

Real Madrid vs Benfica: canales

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: TNT Sports, TNT Go y HBO MAX
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y Univision Now
  • España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs Benfica: pronósticos y cuotas de apuesta

Real Madrid parte como favorito para imponerse a Benfica pese a ser visitante, esto según las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasBenficaEmpateReal Madrid
Betsson3.753.95 1.90
Te Apuesto3.79 3.711.94
Inkabet3.75 3.951.92
Apuesta Total3.82 4.00 1.91
Olimpo3.903.801.90

Real Madrid vs Benfica: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güller; Mbappé y Vini Jr.

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis.

Real Madrid vs Benfica: últimos enfrentamientos

  • Benfica 4-2 Real Madrid | Champions League 2025-26 (fase liga)
  • Real Madrid 2-1 Benfica | Copa de Europa 1964-65 (cuartos)
  • Befncia 5-1 Real Madrid | Copa de Europa 1964-65 (cuartos)
  • Benfica 5-3 Real Madrid | Copa de Europa 1961-62 (final)

Real Madrid vs Benfica: estadio

El partido entre Real Madrid y Benfica se juega en el estadio Da Luz, recinto ubicado en la ciudad de Lisboa, que tiene una capacidad para 68,100 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

