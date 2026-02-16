- Hoy:
¿A qué hora juega River Plate vs Ciudad de Bolívar y dónde ver la Copa Argentina?
River Plate se enfrentará a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026. Conoce aquí a qué hora y dónde ver este importante encuentro del fútbol argentino.
River Plate de Marcelo Gallardo necesita reivindicarse ante su hinchada, por ello ahora deberá enfrentar a Ciudad de Bolívar en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2026, desde el Estadio Único del Parque La Pradera, San Luis. Además, conoce aquí a qué hora y dónde ver este emocionante encuentro por el torneo argentino.
¿Cuándo juega River Plate vs Ciudad de Bolívar?
De acuerdo con la programación de la Copa Argentina 2026, el enfrentamiento entre River Plate y Ciudad de Bolívar se realizará este martes 17 de febrero en el Estadio Único del Parque La Pradera.
¿A qué hora juega River Plate vs Ciudad de Bolívar?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el encuentro entre River Plate vs Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina:
- Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.
- México y Centroamérica: 7:00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (18 de febrero)
River Plate se enfrentará a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026.
¿Dónde ver River Plate vs Ciudad de Bolívar EN VIVO ONLINE?
El partido entre River Plate y Ciudad de Bolívar, correspondiente a los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2026, contará con transmisión en vivo a través de la señal de TyC Sports Internacional en el continente sudamericano.
¿Qué canal transmite el partido River Plate vs Ciudad de Bolívar?
- Argentina: TyC Sports Argentina y TyC Sports Play
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Brasil: Xsports
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Paraguay: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Uruguay: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional
- México: Fanatiz México y TyC Sports Internacional
- Portugal: Sport TV1 y Sport TV Multiscreen
River Plate vs Ciudad de Bolívar: La Previa
River Plate llega a este encuentro ante Ciudad de Bolívar por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2026 con una racha de no conseguir victorias desde hace 3 fechas en la Liga Profesional Argentina.
Mientras tanto, el cuadro rival de turno llegará a este enfrentamiento con solo un duelo disputado en la Primera Nacional, donde logró un empate 1 a 1 ante Godoy Cruz.
Como antecedente, River Plate y Ciudad de Bolívar se enfrentaron en una sola ocasión en la Copa Argentina 2025, donde el equipo de Marcelo Gallardo venció por 2 a 0.
