Hora del partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por segunda fase de Copa Libertadores

El club 2 de Mayo recibirá a Sporting Cristal este martes 17 de febrero en el estadio Pedro Juan Caballero, en Paraguay, en un encuentro cuyo horario ya ha sido confirmado por la organización. El compromiso internacional está programado para disputarse a partir de las 7:30 p. m. hora de Prú / 9:30 p. m. hora local.

PUEDES VER: Precios de entradas Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores en el Miguel Grau del Callao

Hora del partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 21:30 horas

España: 01:30 horas

¿Cuándo juegan el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta está programado para disputarse el siguiente martes 24 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao. El ganador avanzará a la tercera y última etapa antes de llegar a la fase de grupos. El rival a vencer será entre Huachipato y Carabobo.