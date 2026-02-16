0

Hora del partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por segunda fase de Copa Libertadores

Horario confirmado del partido de 2 de Mayo vs Sporting Cristal, que se disputará este martes 17 de febrero en el estadio Pedro Juan Caballero en Paraguay.

Sandra Morales
Sporting Cristal visita a 2 de Mayo en Paraguay
Sporting Cristal visita a 2 de Mayo en Paraguay | FOTO: LIBERO
El club 2 de Mayo recibirá a Sporting Cristal este martes 17 de febrero en el estadio Pedro Juan Caballero, en Paraguay, en un encuentro cuyo horario ya ha sido confirmado por la organización. El compromiso internacional está programado para disputarse a partir de las 7:30 p. m. hora de Prú / 9:30 p. m. hora local.

Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.

Hora del partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

  • México: 18:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 20:30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 21:30 horas
  • España: 01:30 horas

¿Cuándo juegan el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta está programado para disputarse el siguiente martes 24 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao. El ganador avanzará a la tercera y última etapa antes de llegar a la fase de grupos. El rival a vencer será entre Huachipato y Carabobo.

