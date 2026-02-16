Sporting Cristal vs 2 de Mayo: la inédita alineación de Autuori en Paraguay por la Libertadores

Sporting Cristal intentará conseguir lo que Alianza Lima no pudo: ganarle la serie a 2 de Mayo. Luego de cometer una de las hazañas en la fase previa de la Copa Libertadores, el elenco paraguayo se alista para demostrar todo su poderío frente a los dirigidos por Paulo Autuori. El partido de ida se jugará en el estadio Río Parapití, que tiene una capacidad para recibir a 25 mil personas.

Este martes 17 de febrero, Sporting Cristal visitará a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El objetivo de los rimenses será conseguir una victoria para tratar de definir la serie en Lima y sellar su pase a la siguiente etapa del torneo de la Conmebol. En la previa del cotejo, el equipo de Paulo Autuori sale como favorito. Conoce cuáles serían los titulares de cada equipo.

Posible alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

¡Van por todo a Paraguay! Los celestes buscan demostrar que tienen el nivel suficiente para competir a nivel internacional y buscarán una contundente victoria frente a 2 de Mayo para evitar las sorpresas de última hora. Una de las grandes ausencias es la del brasileño Santana que no viajó junto al plantel.

Sporting Cristal visitará a 2 de Mayo.

Esta es la oportunidad ideal para que Paulo Autuori apueste por un once diferente a lo que se ha visto hasta ahora en la Liga 1 y tampoco se descarta el ingreso de Ian Wisdom, una de las promesas de Sporting Cristal que podría ser la sorpresa de la jornada en la Copa Libertadores.

Posible alineación de 2 de Mayo

Ángel Martínez, Dávalos Valdez, Pedro Pablo Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Alan Gómez, Hosue Díaz, Óscar Romero, Elías Alfonso, Rodrigo Ruiz Díaz, Pedro Delvalle.

Eduardo Ledesma podría repetir el mismo once que usó para ganarle a Alianza Lima como local en busca de quedarse con la victoria y repetir el resultado en su regreso a Lima. 2 de Mayo buscará sacar adelante el partido en Asunción con sus mejores jugadores en la cancha y frente a su hinchada.

2 de Mayo jugará como local ante el equipo peruano.

En los últimos partidos que jugó como local, 2 de Mayo solamente ganó frente a Alianza Lima, empató en dos ocasiones y perdió en dos. A pesar del historial de malos resultados en su casa, los paraguayos buscan el milagro frente a Sporting Cristal.