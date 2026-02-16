Canal confirmado para ver el partido Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Libertadores

0
Canal que transmitirá EN VIVO el partido de Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Río Parapiti.

Jesús Yupanqui
Canal para ver el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores.
Canal para ver el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores. | FOTO: Liga 1 y 2 de Mayo
Sporting Cristal visitará a 2 de Mayo este martes 17 de febrero por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes quieren salir airosos del Estadio Río Parapiti, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y llegar con la ventaja en la serie en el duelo de vuelta. Revisa el canal que transmitirá en vivo el compromiso.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, estará a cargo de ESPN 2 (para América Latina). Por streaming sigue el compromiso por Disney Plus.

Si te encuentras en Estados Unidos, el duelo estará disponible por beIN Sports. En España sigue el compromiso por LaLiga.

¿En qué canal ver el partido Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en Perú?

  • Movistar TV: Canal 16 y 784 (HD)
  • DirecTV: Canal 622 (SD) y Canal 1622 (HD)
  • Claro TV Canales 510 (SD) / 540 (HD) y 1510 / 1511 (HD)

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal llega a la contienda contra 2 de Mayo con la moral al tope, tras superar a Juan Pablo 2. Si bien el apretado calendario obligará a Pablo Autuori a rotar su equipo. Tras el duelo contra los paraguayos, se medirán en el Gallardo a Universitario.

El estratega celeste dejó en claro que confía plenamente en sus jugadores y confía en lograr los resultados que le permitan acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores y posicionarse en lo más alto de la tabla.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

