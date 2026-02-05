¡ADIÓS ALQUILER! Gobierno de EE. UU. entregará préstamos sin intereses para adquirir vivienda: requisitos y quiénes pueden acceder al programa
Un programa respaldado por el Gobierno de EE. UU. ofrece préstamos sin intereses para ayudar a compradores primerizos a cubrir gastos iniciales de vivienda.
Acceder a una vivienda propia en Estados Unidos sigue siendo un desafío para miles de familias, especialmente por los altos costos iniciales. Frente a este escenario, el Gobierno de la ciudad de Miami., a través de programas locales de vivienda, ofrece préstamos sin intereses destinados a facilitar la compra de casa a compradores primerizos.
Esta asistencia económica no está pensada para cubrir el valor total del inmueble, sino para ayudar con el pago inicial y los costos de cierre, dos de los principales obstáculos para quienes buscan dejar atrás el alquiler y convertirse en propietarios.
¿Cómo funcionan los préstamos sin intereses para vivienda?
Los fondos se otorgan mediante programas de asistencia para compradores primerizos, como el First-Time Homebuyer Program, administrados por gobiernos locales con respaldo federal. Se trata de préstamos diferidos, lo que significa que no generan intereses ni requieren pagos mensuales inmediatos. En la mayoría de los casos, el préstamo queda condonado tras 15 años si el beneficiario mantiene la propiedad como residencia principal.
Gobierno de EE. UU. entregará préstamos sin intereses para adquirir vivienda.
Si la vivienda se vende, alquila, refinancia o deja de habitarse antes de ese plazo, el propietario deberá devolver el monto total recibido. El monto de la ayuda varía según los ingresos del hogar y la ubicación, y puede alcanzar hasta US$150.000, utilizados exclusivamente para cubrir gastos de entrada y cierre de la operación.
Requisitos y quiénes pueden acceder al programa
Para acceder a estos préstamos, tanto el comprador como la propiedad deben cumplir ciertos criterios. Las viviendas elegibles suelen ser casas unifamiliares, townhouses o condominios, ubicadas dentro de la jurisdicción del programa y con un valor máximo establecido por las autoridades locales.
Requisitos de la propiedad
- Debe ser una casa unifamiliar, townhouse o condominio.
- Debe estar ubicada dentro de la jurisdicción del programa.
- Debe respetar el valor máximo establecido por las autoridades locales.
Requisitos del comprador
- Ser comprador de vivienda por primera vez.
- No haber sido propietario en los últimos tres años.
- Tener ingresos bajos o moderados, generalmente iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área.
- Demostrar capacidad de pago.
- Aportar una suma mínima de fondos propios para gastos iniciales y de cierre.
Proceso de postulación
- Completar la solicitud del programa.
- Presentar la documentación financiera requerida.
- Asistir a un taller de asesoramiento para compradores de vivienda.
- Obtener una precalificación hipotecaria.
- Cumplir con todos los pasos administrativos hasta la aprobación final.
