ALERTA electoral en EE. UU.: aliado de Donald Trump asegura que ICE será desplegado en centros de votación en 2026

Una fuerte polémica sacude el panorama político de Estados Unidos tras las declaraciones de Steve Bannon, uno de los principales aliados y estrategas del presidente Donald Trump, quien aseguró que agentes del ICE serán desplegados en los centros de votación durante las elecciones intermedias de 2026.

La afirmación encendió alarmas entre demócratas, organizaciones de derechos civiles y expertos electorales, quienes advierten sobre una posible intimidación de votantes y un intento de federalizar el proceso electoral, algo que históricamente ha sido competencia de los estados.

Bannon asegura que ICE estará en las urnas en 2026

Durante un episodio de su pódcast War Room, Steve Bannon afirmó que el gobierno federal planea tener a ICE rodeando los centros de votación en noviembre de 2026. Según dijo, la medida buscaría evitar lo que él y Trump han calificado reiteradamente, sin pruebas, como fraude electoral.

Steve Bannon afirmó que agentes de ICE rodearán centros de votación en 2026 .

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha confirmado ni desmentido oficialmente estas declaraciones. Sin embargo, los comentarios se producen en un contexto de creciente tensión política y encuestas que muestran una ventaja demócrata rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

Reacciones políticas y advertencias constitucionales

Las declaraciones de Bannon se suman a recientes dichos de Donald Trump, quien sugirió que el gobierno federal debería tomar control de las elecciones estatales, una idea que fue rápidamente criticada incluso por líderes republicanos. El senador John Thune recordó que la Constitución de EE. UU. otorga a los estados la autoridad para administrar los procesos electorales.

Organizaciones como la NAACP y Planned Parenthood Votes calificaron las propuestas como inconstitucionales y peligrosas, señalando que la presencia de agentes migratorios armados en centros de votación podría desalentar la participación electoral, especialmente entre comunidades inmigrantes y minorías.

Clima de tensión y antecedentes recientes

La controversia se intensifica tras recientes redadas de ICE y disturbios civiles en estados como Minnesota, así como investigaciones federales y solicitudes de acceso a registros de votantes en estados clave como Georgia, donde Trump perdió en 2020 y continúa denunciando fraude sin evidencia.

Para líderes demócratas como el senador Chris Van Hollen, estas acciones forman parte de un intento sistemático de consolidar poder y manipular el proceso democrático. A su vez, expertos advierten que el uso de fuerzas federales en contextos electorales podría socavar la confianza pública en las elecciones.