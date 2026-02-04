ALERTA, contribuyentes en EE. UU.: quienes no hayan nacido en el país serán PENALIZADOS si no completan un FORMULARIO CLAVE

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio inicio a la temporada fiscal 2026 en Estados Unidos, habilitando la recepción de declaraciones de impuestos de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes e inmigrantes con estatus legal. Sin embargo, una nueva medida federal encendió las alertas entre millones de contribuyentes.

A partir de este año, el organismo fiscal aplicará una orden ejecutiva fundamental que impacta directamente en la forma en que debe completarse el Formulario 1040, advirtiendo que las declaraciones que no cumplan con este requisito podrían no ser aceptadas.

Nueva orden ejecutiva impacta en las declaraciones del IRS

El IRS confirmó a través de su sitio oficial que ya se encuentra en vigor la Orden Ejecutiva 14224, firmada por Donald Trump, que designa al inglés como idioma oficial de los Estados Unidos para los trámites federales. Esto significa que la versión en inglés de los formularios fiscales es considerada la única versión oficial válida.

El IRS advierte que rechazara declaraciones que no cumplan una orden ejecutiva clave.

Como consecuencia, los contribuyentes cuyo idioma principal sea el español u otro distinto del inglés no podrán presentar su declaración de impuestos en otro idioma. Las autoridades aclararon que los formularios que no respeten este criterio podrían ser rechazados o demorados, afectando reembolsos y beneficios fiscales.

Qué implica que el inglés sea el idioma oficial

La Orden Ejecutiva 14224 establece que el inglés será el principal medio de comunicación en documentos, trámites y servicios del Gobierno federal, con el argumento de reforzar la unidad nacional y simplificar la administración pública. Esta decisión marca un cambio importante en la política lingüística federal.

Si bien la medida no prohíbe el uso de otros idiomas ni elimina automáticamente la asistencia lingüística, sí reduce la obligación de las agencias federales de ofrecer servicios multilingües. Desde ahora, cada organismo, incluido el IRS, podrá decidir cuándo brindar traducciones, salvo que una ley específica lo exija.