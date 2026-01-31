¡Mucha atención! Recientemente, aproximadamente 600.000 venezolanos en Estados Unidos se encuentran en total incertidumbre tras las últimas acciones del Gobierno del presidente Donald Trump. Y es que, a pesar que un tribunal de apelaciones ha determinado que la administración actuó de manera ilegal al cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), este grupo podría ser deportado del país.

Más de 600.000 venezolanos con TPS serán deportados, a pesar de fallo judicial a su favor

Efe informó que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo este miércoles 28 de enero, señalando que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar este beneficio, previamente otorgado por el expresidente Joe Biden, es totalmente ilegal.

En su dictamen, el juez Salvador Mendoza señaló que la orden de finalizar el amparo, que brindaba protección a los venezolanos de la deportación y les permite trabajar, "contradice" el estatuto del Congreso. Asimismo, el magistrado subrayó que la decisión de la administración se basó en una animosidad racial hacia los venezolanos.

Vale mencionar que, pese a este fallo, la resolución no tendrá un impacto inmediato, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó en octubre pasado la implementación de la medida mientras continúa el proceso judicial en California.

Al respecto, Jessica Bansal, abogada de TPS de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), quien forma parte del equipo legal que defiende a los venezolanos, expresó en un comunicado que, a pesar de este avance, los beneficiarios del TPS "aún enfrentan" el riesgo de detención y deportación.

"La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender", expresó la abogada especializada. De los 600.000 venezolanos protegidos por el TPS, 250.000 perdieron su estatus en noviembre del 2025, mientras que otros 350.000 verán expirar su protección en octubre de este 2026.

Codirector de CILP se pronuncia

Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), señaló que, frente a este contexto, el Gobierno Trump "seguirá deteniendo y deportando ilegalmente" a los beneficiarios del TPS venezolanos.

Esta acción se está dando debido a la orden de la Corte Suprema a la que consideró como "ilegal". Este panorama no es favorable para este grupo de latinos que veían en este beneficio un alivio. Se está a la espera de que el Gobierno de Trump decida apelar la decisión del Noveno Circuito ante el Supremo.