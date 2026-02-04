USCIS lanza ULTIMÁTUM: ciudadanos en EE. UU. que no se registren antes del 19 de marzo perderán la oportunidad de solicitar DOCUMENTO CLAVE para laborar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó oficialmente el período de registro para la visa H-1B correspondiente al año fiscal 2027, un documento clave para miles de extranjeros que buscan trabajar legalmente en EE. UU.. La agencia advirtió que no habrá prórrogas una vez cerrado el plazo.

Las autoridades fueron claras: quienes no completen el registro obligatorio antes del 19 de marzo perderán automáticamente la oportunidad de participar en el proceso de selección, quedando excluidos de una de las visas laborales más demandadas del país.

Fechas clave para registrarse en la visa H-1B

Según informó el USCIS, el período de registro abrirá el 4 de marzo al mediodía (hora del Este) y cerrará el 19 de marzo, también al mediodía. Durante ese lapso, los empleadores y sus representantes deberán registrar electrónicamente a cada beneficiario a través de una cuenta en línea de USCIS y abonar la tasa correspondiente.

Una vez finalizado el plazo, no se aceptarán nuevas inscripciones, lo que convierte a esta fecha en un verdadero ultimátum migratorio para quienes aspiran a obtener la visa H-1B, utilizada principalmente por profesionales especializados.

Cambios en la selección y requisitos del programa

Tras el cierre del registro, el USCIS realizará el proceso de selección de solicitudes, y se espera que las notificaciones sean enviadas antes de que finalice marzo mediante las cuentas en línea de los participantes. Solo quienes resulten seleccionados podrán avanzar con la solicitud formal de la visa.

Aunque el número de cupos se mantiene, 65.000 visas anuales, más 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados obtenidos en EE. UU., el cambio clave está en el sistema de asignación. El tradicional sorteo aleatorio fue reemplazado por un modelo ponderado, que prioriza mejores salarios y perfiles altamente calificados, además de nuevas exigencias económicas para los empleadores.