BUENAS NOTICIAS para extranjeros: EE. UU. duplica la cantidad de visas de NO INMIGRANTE para estos trabajadores

Estados Unidos enfrenta una grave escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura y la construcción. Ante la falta de trabajadores locales, el gobierno federal ha decidido aumentar temporalmente el número de visas H-2B para garantizar que las empresas puedan cubrir sus necesidades laborales sin afectar su actividad económica.

EE. UU. duplica el número de visas para trabajadores temporales.

Según la USCIS, esta medida permitirá otorgar, durante el año fiscal 2026, el doble de visas inicialmente previstas, sumando un total de 64,716 visas adicionales.

Estados Unidos duplica la cantidad de visas de no inmigrante para trabajadores temporales

El objetivo del aumento temporal de visas H-2B es claro: "proporcionar más visas de no inmigrante para trabajadores temporales, específicamente a empleadores estadounidenses que enfrentan escasez de trabajadores para cubrir sus necesidades laborales durante el año fiscal 2026", indica la USCIS.

Las empresas que deseen acceder a estas visas deben demostrar que sufrirían "daños irreparables si no logran contratar a todos los trabajadores solicitados", según los nuevos requisitos establecidos por la agencia. Solo aquellas compañías con necesidades inmediatas, que no puedan cubrirse con mano de obra local, pueden presentar la solicitud, siguiendo los formularios y plazos indicados por la USCIS.

¿Cómo se repartirán las 64,716 visas H-2B adicionales en 2026?

El gobierno estadounidense distribuirá estas visas en tres asignaciones durante el año fiscal 2026, dando prioridad a los trabajadores retornantes:

Primera asignación (enero-marzo 2026): 18,490 visas para empleados que ya hayan tenido estatus H-2B en los últimos tres años fiscales.

Segunda asignación (abril 2026): 27,736 visas disponibles, más cualquier cantidad no utilizada de la primera asignación.

Tercera asignación (mayo-septiembre 2026): 18,490 visas, sumadas a los remanentes de las asignaciones anteriores.

Esta estrategia busca garantizar que las empresas puedan cubrir la demanda laboral durante todo el año y evitar pérdidas económicas significativas. Como concluye la USCIS, estas visas adicionales son una respuesta directa a la "necesidad de mano de obra mayúscula" en Estados Unidos.