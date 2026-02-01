- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
¡ESCÁNDALO! Walmart DESMIENTE comunicado de Donald Trump sobre CIERRE de 250 tiendas en California
Walmart desmiente el comunicado de Donald Trump sobre cierre de 250 tiendas en California y asegura que todas sus sucursales permanecen abiertas.
Walmart salió al paso de un reporte difundido por el presidente Donald Trump, que afirmaba que la cadena cerraría 250 tiendas en California debido al alto salario mínimo del estado. La compañía aclaró que la información no tiene fundamento y que sus tiendas continúan operando con normalidad.
PUEDES VER: DURAS NOTICIAS, inmigrantes: Trump promete REDUCIR AGENTES de ICE en las calles de Minnesota si autoridades locales aceptan sorpresiva demanda
El presidente publicó un video en TRUTH Social, en el que sostenía que Walmart no podía afrontar los 22 dólares por hora que supuestamente exige el salario mínimo en California. Sin embargo, la cifra real es mucho menor, y la compañía aseguró que seguirá manteniendo abiertas sus más de 300 tiendas en el estado.
Walmart desmiente rumores sobre cierres masivos
Un portavoz de Walmart confirmó a medios locales que la información difundida por Trump es falsa. La compañía incluso ha inaugurado nuevas sucursales en California, incluyendo una en Eastvale, como parte de su plan de expansión para este año.
Walmart negó el cierre de 250 tiendas en California tras declaraciones de Donald Trump.
Según su sitio web oficial, Walmart mantiene operaciones normales en todo el estado y descarta cualquier cierre masivo. La cadena enfatizó que el salario mínimo estatal es de 16,90 dólares por hora, y no representa un obstáculo para su funcionamiento.
Respuesta del gobierno y repercusiones mediáticas
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también desmintió las afirmaciones y aseguró que las 303 tiendas de Walmart en el estado permanecen abiertas. Además, criticó el alcance de la desinformación difundida por el expresidente, señalando que genera alarma innecesaria en la ciudadanía.
El incidente se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios cuestionan la veracidad de los comunicados oficiales de Trump y destacan la importancia de verificar la información antes de difundirla. Walmart reafirmó su compromiso con los trabajadores y clientes en todo el país.
- 1
PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
- 2
ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos
- 3
ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90