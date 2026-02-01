¡ESCÁNDALO! Walmart DESMIENTE comunicado de Donald Trump sobre CIERRE de 250 tiendas en California

Walmart salió al paso de un reporte difundido por el presidente Donald Trump, que afirmaba que la cadena cerraría 250 tiendas en California debido al alto salario mínimo del estado. La compañía aclaró que la información no tiene fundamento y que sus tiendas continúan operando con normalidad.

El presidente publicó un video en TRUTH Social, en el que sostenía que Walmart no podía afrontar los 22 dólares por hora que supuestamente exige el salario mínimo en California. Sin embargo, la cifra real es mucho menor, y la compañía aseguró que seguirá manteniendo abiertas sus más de 300 tiendas en el estado.

Walmart desmiente rumores sobre cierres masivos

Un portavoz de Walmart confirmó a medios locales que la información difundida por Trump es falsa. La compañía incluso ha inaugurado nuevas sucursales en California, incluyendo una en Eastvale, como parte de su plan de expansión para este año.

Según su sitio web oficial, Walmart mantiene operaciones normales en todo el estado y descarta cualquier cierre masivo. La cadena enfatizó que el salario mínimo estatal es de 16,90 dólares por hora, y no representa un obstáculo para su funcionamiento.

Respuesta del gobierno y repercusiones mediáticas

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también desmintió las afirmaciones y aseguró que las 303 tiendas de Walmart en el estado permanecen abiertas. Además, criticó el alcance de la desinformación difundida por el expresidente, señalando que genera alarma innecesaria en la ciudadanía.

El incidente se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios cuestionan la veracidad de los comunicados oficiales de Trump y destacan la importancia de verificar la información antes de difundirla. Walmart reafirmó su compromiso con los trabajadores y clientes en todo el país.