¡Mucha atención! Recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reveló una nueva legislación que busca restringir, dentro de poco, la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Asimismo, con la nueva propuesta, se busca poner fin a los acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Cuál es?

Kathy Hochul anuncia LEY que prohíbe la cooperación entre ICE y policías en operativos

Univisión y otros portales compartieron información sobre esta iniciativa legislativa, la cual impediría que las fuerzas del orden a nivel estatal y local se unan y colaboren con agentes federales en la implementación de leyes de inmigración civil, así como que puedan recurrir a los recursos estatales para apoyar operaciones del ICE.

Con su propuesta, se prohibiría que los funcionarios federales usen instalaciones de detención locales para llevar a cabo las preocupantes redadas masivas, detenciones relacionadas con la inmigración civil o para trasladar a personas que se encuentren bajo custodia migratoria.

Uno de los puntos más llamativos de esta propuesta es la eliminación absoluta de los acuerdos 287(g), que permiten al ICE delegar funciones de inmigración en cuerpos policiales locales.

Cabe precisar que, en el estado de Nueva York, actualmente existen 14 agencias de seguridad de nueve condados que tienen este tipo de acuerdos. Si la ley se aprueba, todos ellos quedarían anulados, poniendo al estado en sintonía con otros siete que ya los han prohibido, entre los que se encuentran California, Illinois, Nueva Jersey y Connecticut.

¿Por qué ha surgido esta propuesta?

Kathy Hochul señaló que esta propuesta, que beneficiará a los extranjeros, se ha dado como respuesta a un aumento en la aplicación agresiva de las leyes de inmigración federales, lo que ha generado temor y desconfianza de la comunidad, ocasionando serias violaciones a los derechos civiles, incluso hacia ciudadanos estadounidenses.

"Durante el último año, agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia atroces bajo el pretexto de la seguridad pública", añadió la gobernadora de Nueva York al respecto.