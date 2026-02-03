"No le sirve a la sociedad": Verástegui ATACA triunfo de Bad Bunny en los Grammys y defiende al ICE

La victoria de Bad Bunny en los premios Grammy no solo marcó un nuevo hito en su carrera, sino que también encendió una fuerte controversia en redes sociales. El activista y productor mexicano Eduardo Verástegui reaccionó con dureza al reconocimiento del artista puertorriqueño y cuestionó abiertamente el mensaje que llevó al escenario.

Verástegui criticó que Bad Bunny se alzara con el Grammy a Álbum del Año y, al mismo tiempo, salió en defensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo que había sido señalado por el cantante durante su discurso de aceptación.

Críticas al Grammy y al valor cultural del premio

En su publicación, Verástegui puso en duda el valor cultural del galardón y contrastó el triunfo de Bad Bunny con épocas pasadas de la música. Recordó cuando el premio recaía en figuras como Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder, y afirmó que hoy basta con provocar y escandalizar para ser reconocido.

Desde su punto de vista, el artista urbano promueve vulgaridad y carece de orden, belleza y responsabilidad en su propuesta artística, una crítica que fue creciendo con el correr de los minutos.

El cruce directo por el mensaje contra el ICE

El activista también respondió de manera directa a las palabras que Bad Bunny pronunció en el escenario, donde el cantante cuestionó las políticas y acciones del ICE y subrayó la humanidad de las comunidades migrantes.

Verástegui sostuvo que, aunque el artista asegura que “no somos animales”, su comportamiento y su música fomentan, según su visión, lo más “salvaje del instinto”, sin un sentido moral que aporte algo positivo a la sociedad.

“Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños”, escribió Verástegui, cerrando su mensaje con un llamado a “apagar el ruido” y recuperar valores como la cultura, la dignidad y el sentido común.

Nuevos mensajes y críticas aún más duras

Minutos más tarde, Verástegui volvió a apuntar contra el reguetonero puertorriqueño, asegurando que su música "es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio".

"Pero aún más preocupante es la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio, elevados artificialmente por una industria que premia la vulgaridad y castiga la belleza. Su ruido opera como un virus cultural, una plandemia sonora. ¿La vacuna real para que no te enferme su ruido? Es simple y efectiva: No lo escuches", señaló en el nuevo mensaje.

El contexto del triunfo histórico de Bad Bunny

Las críticas de Verástegui llegan después de que Bad Bunny hiciera historia al ganar el Grammy a Álbum del Año, un logro que reforzó su posición como una de las figuras más influyentes de la música global.

Durante su discurso, el cantante utilizó el escenario para lanzar un mensaje político contra el ICE, al que calificó de “salvaje”, y para subrayar la humanidad de las comunidades migrantes, un gesto que fue celebrado por algunos y duramente cuestionado por otros.