"Fuera ICE, no somos animales": Bad Bunny lanza POTENTE discurso contra políticas migratorias en EE.UU. durante los Grammy

El escenario de los Grammy 2026 no solo fue testigo de música y celebración, sino también de uno de los momentos más comentados de la noche cuando Bad Bunny cargó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un discurso que fusionó arte con crítica social.

Después de recibir el galardón al mejor álbum de música urbana por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el artista puertorriqueño tomó el micrófono con un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó una fuerte ovación entre los asistentes.

Un mensaje claro antes de los agradecimientos

Antes de pronunciar las palabras de agradecimiento tradicionales, Bad Bunny lanzó una frase cargada de significado político que fue recibida con aplausos: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE” Acto seguido, reafirmó la condición humana y americana de las comunidades afectadas: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”

Este mensaje no solo fue un momento de protesta personal, sino que se produjo en un contexto de creciente indignación en EE.UU. por disparos mortales recientes de agentes de inmigración contra manifestantes, que han avivado el rechazo público y los debates sobre el papel del ICE.

Amor contra el odio: el cierre de su discurso

Bad Bunny no se detuvo solo en la crítica. Durante su intervención, también reflexionó sobre el impacto del odio en la sociedad: “Lo único más poderoso que el odio es el amor” “Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”

Estas palabras cerraron su discurso con una mezcla de firmeza y un llamado a la empatía, dejando clara su postura política y social frente a las políticas migratorias actuales.

Un mensaje que trascendió la música

El gesto del cantante se enmarca dentro de una ola de expresiones artísticas y culturales que han utilizado plataformas globales para cuestionar el trato hacia los inmigrantes en Estados Unidos.

Otros artistas presentes en la ceremonia también aprovecharon sus momentos para pronunciarse en contra de la agencia ICE y apoyar causas relacionadas con la inmigración, consolidando una tendencia de visibilidad y apoyo a las comunidades afectadas en medio de tensiones sociales más amplias.