ALERTA contribuyentes: IRS realizará visitas domiciliarias sorpresa a quienes violaron esta norma

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos confirmó esta semana sin previo aviso para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales cuando no se han respondido cartas oficiales o no se han corregido deudas y reclamos pendientes.

Este tipo de visitas forman parte de procesos de cobro escalado en los casos más serios en los un contribuyente ha ignorado avisos repetidos, no ha presentado declaraciones atrasadas o ha dejado pendientes acuerdos de pago.

Cómo distinguir una visita real

Frente a la preocupación por fraudes y estafas, las autoridades fiscales recuerdan que siempre se debe confirmar la identidad de los agentes antes de interactuar. En ese sentido:

El IRS confirmó visitas domiciliarias sin previo aviso en casos de incumplimiento fiscal.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta la manera de verificar la identidad del oficial.

Además, los funcionarios legítimos nunca exigirán pagos inmediatos en efectivo ni por métodos inusuales, ni presionarán para entregar información personal sin explicar claramente el motivo de la visita.

Dónde se aplica y cuándo

Este procedimiento no es la primera forma de contacto del IRS. La agencia continúa utilizando cartas y avisos por correo como paso inicial, y solo cuando esos intentos no obtienen respuesta durante meses o años se puede escalar a la visita presencial.

En la práctica, las visitas sorpresa se activan bajo circunstancias específicas, como:

Ignorar repetidos avisos del IRS

No presentar declaraciones pendientes

Incumplir acuerdos de pago previos

Qué puedes hacer si recibes una visita

Si un funcionario del IRS se presenta en tu domicilio:

Mantén la calma y pide identificación oficial.

Verifica que los datos coincidan con los publicados por el IRS.

No proporciones datos sensibles o pagos en el momento sin confirmar la legitimidad del agente.

Contacta inmediatamente a un asesor fiscal si tienes dudas.

Estas visitas no implican necesariamente una medida punitiva inmediata, pero sí pueden preceder a acciones más severas si no se regulariza la situación fiscal.

Derechos y recomendaciones

La Agencia insiste en que los contribuyentes tienen derechos básicos, incluida la privacidad y el respeto a sus datos personales durante cualquier proceso de fiscalización.

También recuerda que el primer contacto oficial del IRS suele ser por carta, y que se puede verificar cualquier notificación directamente en el portal del IRS o llamado a sus líneas de atención.