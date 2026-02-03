- Hoy:
ALERTA URGENTE en Chicago: estos son los puntos para conseguir alimentos GRATIS del 3 al 7 de febrero
En plena presión económica, organizaciones comunitarias activan despensas gratuitas en Chicago. Conoce direcciones, días y horarios exactos.
Con los presupuestos familiares cada vez más ajustados, el Greater Chicago Food Depository puso en marcha su red de apoyo para la primera semana de febrero de 2026. La iniciativa busca garantizar el acceso a alimentos frescos y productos básicos para quienes atraviesan dificultades económicas. Las despensas suelen registrar alta demanda, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
La iniciativa busca garantizar el acceso a alimentos frescos y productos básicos.
Calendario de despensas gratis en Chicago (3 al 7 de febrero)
Martes 3 de febrero
- Chicago Lights – 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30
- Meals Ministry – 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00
- St. Matthew Child Advocate – 1000 N Orleans St. | 11:00 – 12:00
- Centro Comunitario Cuerpo del Templo – 1 N Ogden Ave. | 11:00 – 13:00
- Primera Iglesia Bautista Congregacional – 1613 W Washington Blvd. | 11:00 – 13:00
- Asociación Univ. Northwestern – 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00
Miércoles 4 de febrero
- Chicago Lights – 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30
- Ministerio de Alimentación – 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00
- Asociación Univ. Northwestern – 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00
- Breaking Bread Ministries – 1111 N Wells St, Ste 500 | 19:00 – 20:00
Jueves 5 de febrero
- Chicago Lights – 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30
- Ministerio de Comidas – 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00
- Asociación Univ. Northwestern – 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00
- Iglesia Int. Life Changers – 1337 W 15th St. | 11:00 – 13:00
- St. Stanislaus Kostka – 1351 W Evergreen Ave. | 12:30 – 13:30
Viernes 6 de febrero
- Chicago Lights – 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30
- Nuestra Señora de la Sagrada Familia – 1334 W Flournoy St. | 14:30 – 16:30
Sábado 7 de febrero
- Care For Friends – 530 W Fullerton Pkwy. | 11:30 – 13:30
- Pilgrim Rest MBC – 1901 W Washington Blvd. | 13:00 – 15:00 (Solo reparte en las semanas 1, 2 y 3 del mes)
Otras organizaciones con ayuda alimentaria permanente en Illinois
Si no puedes acudir a estas fechas, estas instituciones mantienen distribución constante:
- River Bend Food Bank: cobertura en 23 condados con despensas móviles.
- Northern Illinois Food Bank: principal red de apoyo en el área metropolitana de Chicago.
- Eastern Illinois Foodbank: reconocido por su programa Foodmobile.
- Central Illinois Foodbank: asiste a más de 140 agencias comunitarias.
Dato clave para migrantes y familias
La mayoría de las despensas no exige documentos de estatus migratorio. Sin embargo, se recomienda llevar:
- Identificación con foto (incluso de tu país de origen)
- Comprobante de domicilio, si lo tienes
- Algunas agencias lo solicitan únicamente para registro interno.
