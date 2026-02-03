CONFLICTO millonario en Estados Unidos: Trump reclama US$1.000 millones en daños a la Universidad de Harvard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que busca 1.000 millones de dólares en daños de la Universidad de Harvard, a la que acusó de haber cometido graves irregularidades. Según sostuvo, el conflicto debería tratarse como un asunto penal y no como un litigio civil.

El mandatario realizó las acusaciones a través de una publicación en su red social Truth Social, donde apuntó directamente contra la universidad perteneciente a la Ivy League y cuestionó su conducta durante negociaciones previas.

Acusaciones de ilegalidad y críticas al liderazgo de Harvard

En su mensaje, Trump aseguró que Harvard “actuó ilegalmente” y que intentó evitar un acuerdo económico significativo mediante lo que describió como una propuesta inadecuada vinculada a programas de formación laboral.

Además, sostuvo que el monto de los daños debería ser superior a los 500 millones de dólares, y criticó al presidente de la universidad, Alan Garber, al afirmar que la institución no ha enfrentado de manera adecuada la situación. “En cualquier caso, este caso continuará hasta que se haga justicia”, escribió Trump.

Presión política, medios y fondos federales

Trump también reiteró sus críticas a la cobertura mediática del conflicto y citó reportes que indican que Harvard podría enfrentar presiones para llegar a un acuerdo, debido a su dependencia de la financiación federal destinada a la investigación académica.

Sin embargo, la publicación del mandatario no especificó la base legal de la eventual demanda ni el tribunal en el que se reclamarían los daños. Trump añadió que no quiere “nada más que ver” con la universidad.

La respuesta de Harvard y las dudas legales

Hasta el momento, la Universidad de Harvard ha negado haber cometido irregularidades en asuntos relacionados con la disputa. El caso, tal como fue planteado por Trump, deja abiertas varias incógnitas sobre su viabilidad legal y el camino judicial que podría seguir.

Por ahora, el conflicto se mantiene en el plano político y mediático, mientras crece la expectativa sobre si la amenaza de una demanda millonaria se traducirá en una acción formal ante los tribunales.