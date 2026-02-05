LA MEJOR NOTICIA para inmigrantes en Oregon: juez federal FRENA operativos del ICE sin orden judicial y exige respeto al debido proceso
Un juez federal ordenó a ICE detener arrestos sin orden judicial en Oregon, salvo riesgo real de fuga, al considerar que vulneran el debido proceso.
Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo que representa un alivio clave para miles de inmigrantes en Oregon. La decisión ordena a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frenar los operativos que impliquen detenciones sin una orden judicial, salvo en casos excepcionales donde exista una probabilidad concreta de fuga.
La medida responde a una demanda colectiva que cuestiona prácticas de detención consideradas arbitrarias y refuerza la obligación del Gobierno federal de respetar el debido proceso, incluso en el marco de operativos migratorios.
Un freno judicial a las detenciones sin orden
El juez federal Mustafa Kasubhai, del Tribunal de Distrito de EE.UU., emitió una orden judicial preliminar contra el Departamento de Seguridad Nacional, al concluir que ICE realizó detenciones en Oregon sin contar con órdenes válidas ni justificar adecuadamente el riesgo de fuga.
En su resolución, el magistrado subrayó que las infracciones civiles de inmigración no habilitan arrestos automáticos y que el poder del Estado debe ejercerse con moderación. "El debido proceso exige límites claros", señaló, advirtiendo sobre el uso excesivo de la fuerza en algunos operativos.
Testimonios y preocupación por los derechos civiles
Durante la audiencia, se presentaron pruebas de personas detenidas sin orden administrativa ni evaluación individual. Entre los casos expuestos se encuentra el de Víctor Cruz Gamez, un inmigrante con permiso de trabajo vigente y una solicitud de visa en trámite, quien permaneció tres semanas en un centro de detención.
El juez calificó como "violentas y brutales" algunas acciones de los agentes, incluyendo detenciones con armas apuntadas pese a tratarse de faltas migratorias civiles. Organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo y señalaron que la decisión refuerza garantías constitucionales básicas para los inmigrantes en Oregon.
