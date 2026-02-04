ATENCIÓN, inmigrantes: ICE RETIRARÁ cientos de agentes de Minneapolis en medio de controversias y reclamos

Minneapolis amaneció con un escenario distinto en materia migratoria. Luego de semanas de tensión, protestas y temor en comunidades migrantes, la administración de Donald Trump anunció una reducción de la presencia visible de agentes federales de inmigración en Minnesota, una decisión que busca bajar el nivel de confrontación y reorganizar los operativos en la región. .

La medida, aunque no representa un cambio total en la política migratoria federal, sí supone un giro relevante para ciudades como Minneapolis y St. Paul, donde el despliegue del ICE había generado choques constantes con autoridades locales y un ambiente de desconfianza entre los residentes.

ICE reduce su presencia tras acuerdos locales.

El anuncio fue realizado por Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” del presidente Trump, quien aseguró que la decisión es resultado de una “colaboración sin precedentes” con líderes estatales y municipales. Entre ellos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Según Homan, este trabajo conjunto permitió avanzar hacia un esquema distinto, con mayor coordinación institucional y menos presencia federal en las calles.

Un contexto marcado por la tensión

Aunque Minnesota no era el principal foco de las operaciones migratorias federales, la situación se volvió crítica tras varios enfrentamientos entre agentes y manifestantes. La indignación pública creció luego de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos, un hecho que elevó la presión sobre Washintong

Desde entonces:

Líderes locales exigieron que el ICE abandonara el estado

Comunidades inmigrantes denunciaron temor y hostigamiento

El gobierno federal insistió en que las acciones estaban dirigidas solo a personas con antecedentes criminales

Qué cambia con el nuevo acuerdo

Homan explicó que las conversaciones con autoridades locales fueron “productivas” y permitieron establecer acuerdos clave para mejorar la comunicación entre agencias, sin convertir a policías locales en agentes migratorios.

Entre los puntos destacados:

Mejor coordinación entre cárceles del condado, policías locales y autoridades federales

Notificación al ICE solo en casos de personas acusadas de delitos graves

Confirmación de que los centros de detención no están obligados a retener a personas más allá del tiempo legal, una preocupación central en ciudades santuario

ICE reorganiza sus operativos

Otro eje del anuncio fue la reorganización de las operaciones migratorias. Según Homan, el ICE volverá a un modelo de operativos selectivos, similares a los utilizados durante décadas, dejando atrás redadas amplias como las vistas recientemente en las Ciudades Gemelas.

El objetivo, afirmó, es:

Reducir el número de agentes desplegados

Disminuir la tensión con la comunidad

Mantener el enfoque en la seguridad pública

Cámaras corporales y transparencia

Homan también fue crítico con las “inconsistencias inaceptables” en el uso de cámaras corporales por parte de los agentes federales. Reconoció que no todos los oficiales contaban con estos dispositivos, una situación que calificó como urgente de corregir.

Como parte de la nueva estrategia:

Se priorizó el uso total de cámaras corporales en Minneapolis

La medida podría extenderse a nivel nacional

Se busca reforzar la transparencia y recuperar la confianza pública

Para el gobierno federal, este ajuste en Minnesota representa un intento de reducir la conflictividad sin abandonar el control migratorio, en un estado donde la tensión había alcanzado uno de sus puntos más altos en los últimos meses.