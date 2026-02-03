¡Atención! Recientemente, la policía de Beaufort, en Estados Unidos, confirmó el arresto de un hombre considerado como sospechoso principal de un tiroteo fatal, que se llevó a cabo en septiembre del 2025 en el estacionamiento de un centro comercial de aquella ciudad, cerca de una tienda Walmart. ¿Cuál es la última actualización de este caso?

Walmart de Beaufort: sospechoso fue arrestado tras tiroteo mortal en Cross Creek Plaza

Jaheim Tyberous Watson, de 21 años, originario de Lobeco, fue detenido por las autoridades por presunto asesinato, alteración agravada del orden público, conspiración criminal, descarga de armas de fuego en el interior de los límites de la ciudad de Beaufort y por un grave delito vinculado a las armas de fuego. ¿Qué más revelaron los registros?

Este sujeto es considerado como autor principal del asesinato de Christopher Jamal Burton, de 28 años, de Burton, del pasado 29 de septiembre. Según la policía de Beaufort, se confirmó un reporte de un tiroteo alrededor de las 9 p. m. de aquella noche en Cross Creek Plaza, donde el joven Burton fue hallado herido de bala en el estacionamiento cerca de Little Caesars Pizza y Walmart.

Las autoridades aseguraron que, ante este lamentable incidente, también una pared exterior de la tienda terminó dañada con los disparos. De inmediato, el herido fue traslado al Beaufort Memorial Hospital. No obstante, en el establecimiento perdió la vida al día siguiente, en horarios de la madrugada.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Cabe precisar que, bajo este contexto, el caso de Jaheim Tyberous Watson por conspiración criminal ha dejado pensando a la policía local, pues creen que existen otros sospechosos que estuvieron involucrados en el tiroteo fatal.

La ley de Carolina del Sur expone este hecho como una conspiración entre dos o más personas para cometer un delito. El tiroteo sigue en proceso de investigación, tal como reveló Departamento de Policía de Beaufort. No se conocen más detalles al respecto.