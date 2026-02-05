Recientemente, se emitió una alerta pública para las personas alérgicas a las avellanas, debido al retiro del mercado de pasteles comercializados en las tiendas Costco en cerca de 24 estados, entre los que se encuentra California, EE. UU. Este último aviso tiene como finalidad prevenir posibles reacciones adversas en quienes son sensibles a este tipo de nuez. ¿Qué se sabe del producto?

Costco: retiran del mercado estos productos que son perjudiciales para las personas alérgicas

Costco impactó a sus clientes al anunciar el retiro de sus mini beignets, que se ofrecen con diferentes rellenos, debido a un etiquetado incorrecto.

Según los informes, los mini beignets rellenos de avellanas con chocolate fueron erróneamente etiquetados como si contuvieran relleno de caramelo. Esta confusión es perjudicial, ya que los paquetes mal etiquetados incluyen avellanas, un alérgeno no declarado.

Al respecto, la empresa advirtió que las personas con alergia o sensibilidad severa a las avellanas podrían enfrentar reacciones alérgicas graves que amenacen su vida si consumen el producto. Cabe precisar que los mini beignets afectados fueron distribuidos en diversas sucursales de Costco entre el 16 y el 30 de enero en varios estados, incluyendo Alabama, California, Florida, Nueva York y Texas, entre otros.

¿Es posible el reembolso del producto?

La empresa Costco confirmó que los clientes tienen la opción de devolver el producto en cualquiera de sus tiendas en Estados Unidos para recibir un reembolso total.

En tanto, no se conoce más información al respecto ni tampoco si se comprobó alguna persona afectada con el producto.