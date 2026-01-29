ATENCIÓN, miembros de Costco: estos son los beneficios de membresía menos conocidos

Si crees que la membresía de Costco solo sirve para comprar al por mayor, es hora de reconsiderarlo. Además de los productos en tienda, la cadena ofrece una amplia gama de servicios y beneficios que muchos miembros desconocen, que van desde viajes hasta seguros y mudanzas. Según FOX Business, estos programas pueden ahorrar tiempo y dinero, al mismo tiempo que ofrecen experiencias de calidad.

La membresía de Costco ofrece beneficios exclusivos.

¿Cuáles son los beneficios de la membresía de Costco menos conocidos en Estados Unidos?

Costco va más allá de sus pasillos:

Costco Travel permite a los miembros reservar viajes, cruceros y paquetes a parques temáticos, con opciones flexibles y créditos adicionales en algunos resorts.

Para quienes buscan un vehículo nuevo o usado, Costco Auto ofrece precios fijos sin regateo, así como descuentos en servicios, repuestos y vehículos recreativos.

Los amantes de las compras en línea pueden explorar Costco Next, que ofrece artículos exclusivos para el hogar, camping e incluso ataúdes, con descuentos de hasta el 40 %.

En cuanto a seguros, los miembros tienen acceso a planes de hogar, automóvil, vida y mascotas, con beneficios especiales a través de American Family Insurance, Protective Life y Figo Pet Insurance.

El Programa de Recetas Médicas para Miembros de Costco (CMPP) ayuda a reducir hasta un 80 % en medicamentos de marca y genéricos, incluyendo opciones para mascotas, con entrega a domicilio y telemedicina disponible gracias a Sesame.

Los servicios de mudanza también están cubiertos: los miembros obtienen hasta un 25 % de descuento en Budget Truck y beneficios exclusivos con PODS, ideales para mudanzas locales o de larga distancia.

¿Cuál es el horario de Costco cerca de mí?

Si deseas encontrar la tienda Costco más cercana a tu ubicación en Estados Unidos, la manera más rápida y confiable es usar el localizador de tiendas oficial en su página web. Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web de Costco.

Haz clic en la opción 'Locations' ubicada en el menú superior.

Introduce tu código postal (Zip Code) o el nombre de tu ciudad para ver todas las sucursales cercanas.

Recuerda que para realizar compras en cualquier tienda Costco en Estados Unidos es necesario contar con una membresía activa. Puedes obtenerla fácilmente en línea o directamente en el mostrador de membresías de cualquier sucursal.