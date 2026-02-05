¡Blanco de la delincuencia! Recientemente, el Departamento de Policía de Elkton, en Maryland, Estados Unidos, ha pedido la inmediata colaboración de la ciudadanía para poder identificar a un hombre y una mujer sospechosos en un incidente de agresión que se registró en el Walmart Super Center. ¿Qué se conoce sobre este hecho?

Walmart: reportan búsqueda inmediata de dos sospechosos que agredieron a clientes

Según el informe de 'cecildaily' y de las autoridades, esta pareja presuntamente atacó a dos compradores durante una disputa que no ha sido revelado a más. La policía local está a la espera de cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

Walmart: reportan búsqueda inmediata de dos sospechosos que agredieron a clientes.

Este hecho tuvo lugar alrededor de las 6 p. m. del viernes 30 de enero, en un establecimiento situado en la cuadra 1000 de East Pulaski Highway, según los reportes policiales. En el altercado, una mujer intentó agredir a un cliente utilizando un palo de escoba, antes de que ella y su acompañante abandonaran rápidamente el lugar.

En tanto, las cámaras de seguridad del local fueron de gran ayuda, pues captaron a los dos sospechosos en el momento del incidente. No obstante, no se han revelado los nombres ni ningún dato de identidad de estas personas.

¿Qué hacer si tienes algún dato importante sobre los sospechosos?

Según lo expuesto por los investigadores, se lograron obtener una imagen de la grabación, la cual hicieron pública este lunes 2 de febrero, acompañada de un resumen del evento.

Con ello, se hizo un llamado público a la comunidad para que cualquier persona que pueda reconocer a los implicados se comunique con el oficial Forster a través del correo electrónico kforster@elktonpd.org. Asimismo, también pueden comunicarse mediante la línea de denuncia del Departamento de Policía de Elkton.