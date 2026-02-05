ESCÁNDALO en Walmart de Winter Haven: policía busca sospechoso por robo de INESPERADOS ARTÍCULOS valuados en más de 1.000 dólares

El Departamento de Policía de Winter Haven está investigando un caso de robo inusual que ha puesto en alerta a la comunidad local. Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad de un Walmart de la ciudad mientras sustraía productos de alto valor en dos ocasiones durante el mes de enero, acumulando pérdidas superiores a 1.200 dólares, según informaron las autoridades.

Policía de Winter Haven busca a un sospechoso acusado de robar inesperados artículos en Walmart

Según el Departamento de Policía de Winter Haven, las imágenes del 26 de enero muestran a un hombre entrando a un Walmart en la zona de Cypress Gardens Boulevard.

En esa primera ocasión, el sospechoso se llevó un televisor de 75 pulgadas, tres paquetes de 24 latas de Bud Light, dos paquetes de 24 latas de Michelob Ultra y varios envases de aceite de motor. El valor total de estos productos fue reportado en 774 dólares.

Solo tres días después, el mismo individuo volvió a ingresar al establecimiento y se llevó otro televisor de 75 pulgadas, valorado en 498 dólares. La policía considera este patrón de robos una situación preocupante para la seguridad del comercio local.

¿Cómo ayudar a identificar al sospechoso del robo en Winter Haven?

El Departamento de Policía de Winter Haven insta a cualquier persona que reconozca al hombre en las fotos a comunicarse de inmediato con las autoridades. Los testigos o quienes tengan información relevante pueden llamar al 863-401-2256 o a Heartland Crime Stoppers al 1-888-400-TIPS (8477).

Las autoridades recuerdan que la colaboración de la comunidad es fundamental para esclarecer este tipo de delitos y prevenir incidentes similares en el futuro.