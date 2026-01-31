ALERTA por Costco de Kansas City: esto está pasando con su tienda en Linwood Boulevard

La posible transformación de una conocida tienda de Costco en Kansas City ha encendido las alertas del gobierno local. Una reciente decisión del Concejo Municipal podría influir directamente en el futuro de la sucursal ubicada en Linwood Boulevard y Gillham Plaza, generando inquietud entre los residentes y comerciantes de la zona.

Kansas City interviene ante rumores sobre posible cambio de Costco en Linwood Boulevard

En la sesión del 29 de enero, los miembros del Concejo de Kansas City acordaron instruir al administrador de la ciudad a contactar a Costco para negociar la permanencia del local en su formato actual o la mejora de los productos y servicios disponibles. La preocupación surge por la posibilidad de que la compañía replantee esta sucursal bajo un formato diferente: el denominado "modelo de centro de negocios".

Este formato, utilizado por la empresa en otras ubicaciones, está más orientado a clientes comerciales, ofreciendo productos en grandes cantidades y tamaños mayoristas, con una selección más limitada de artículos generales y sin el popular patio de comidas de las tiendas tradicionales.

Hasta ahora, la ubicación más cercana de Costco Business Center se encuentra en St. Louis, lo que ha alimentado la especulación local sobre un posible cambio. Sin embargo, la tienda de Kansas City no ha confirmado estos rumores.

¿Cuál es la respuesta oficial de Costco?

Ante la incertidumbre, Costco emitió un comunicado a KCTV5 que ha sido citado literalmente por el medio: "Lamentablemente, nuestra política empresarial es no hacer comentarios sobre futuras construcciones o almacenes de Costco hasta que estemos listos para compartir detalles sobre la nueva ubicación. La gerencia de Costco no dispone de más información por el momento".

La resolución aprobada por el Concejo también destacó que esta tienda ha sido uno de los pilares del centro comercial en Linwood Boulevard desde la década de 1990, beneficiándose durante años de incentivos fiscales y contribuyendo a la economía local.

Por ahora, Costco no ofrece declaraciones adicionales sobre sus planes para la tienda ni confirma si colaborará directamente con las autoridades de Kansas City para garantizar la continuidad de la ubicación en su formato actual.