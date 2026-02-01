TRAGEDIA en Georgia: un policía PIERDE LA VIDA y otro queda en estado crítico tras un tiroteo en el Condado de Gwinnett

Un hecho trágico conmociona al Condado de Gwinnett, Georgia, tras un tiroteo ocurrido la mañana del sábado 1 de febrero. El oficial Pradeep Tamang perdió la vida, mientras que su compañero David Reed se encuentra en estado crítico pero estable, luego de un enfrentamiento armado durante una llamada por presunto fraude.

El incidente se registró alrededor de las 7:30 a. m. en 1790 E. Park Place Blvd., cuando los oficiales acudieron al domicilio tras recibir la alerta. Al llegar, fueron recibidos a tiros por Kevin Andrews de 35 años, lo que desató un intercambio de disparos que terminó como ambos oficiales heridos y el sospechoso alcanzado.

Policía fallece tras un tiroteo en Gwinnett, Georgia

Durante el enfrentamiento, los agentes lograron repeler la agresión y herir al sospechoso, quien también fue trasladado a un hospital local. Lamentablemente, Tamang falleció a causa de las heridas sufridas en el ataque.

Un policía fallece y otro queda en estado crítico tras tiroteo en Georgia.

Por otro lado, Reed permanece en estado crítico pero estable, según indicaron las autoridades locales. Los vecinos del área describieron momentos de gran tensión y conmoción tras escuchar los disparos y la llegada de múltiples patrullas al lugar.

Investigación en curso y acciones oficiales

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) asumió de inmediato el control del caso y se encuentra a cargo de esclarecer las circunstancias del tiroteo. Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue abierta y que se buscan todos los detalles para determinar cómo ocurrió el enfrentamiento.

Mientras tanto, la Policía del Condado de Gwinnett ha reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad y expresó condolencias a la familia del oficial fallecido, así como apoyo al compañero herido.