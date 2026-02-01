- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA para inmigrantes en EE. UU.: las personas que no cumplan con este TRÁMITE CLAVE serán DEPORTADOS de manera inmediata
Estados Unidos advirtió que inmigrantes que no cumplan con un trámite clave a tiempo quedarán fuera de estatus y podrán ser deportados de inmediato.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos emitieron una advertencia clara para inmigrantes y extranjeros: no cumplir con los plazos migratorios puede derivar en deportación inmediata. Mantener un estatus migratorio vigente no es un detalle administrativo, sino un requisito esencial para vivir, trabajar o estudiar legalmente en el país.
PUEDES VER: PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
Postergar trámites como la renovación de visa, una extensión o un ajuste de estatus puede tener consecuencias irreversibles. Según confirmaron las autoridades, esperar más allá del tiempo autorizado deja a la persona fuera de estatus, exponiéndola a sanciones migratorias severas y a la salida obligatoria del país.
Estados Unidos deportará a quienes no cumplan con este trámite clave
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los inmigrantes que no renueven su visa dentro del plazo establecido perderán automáticamente su estatus legal. El problema no es solo que la visa expire, sino no haber iniciado el trámite correspondiente a tiempo ante las autoridades migratorias.
Inmigrantes que no cumplan con este trámite clave perderán el estatus legal.
Desde ese momento, el extranjero queda sin protección legal y puede ser sujeto de acciones de inmigración. Esta medida se aplica a todas las categorías de visa temporal, incluidas las visas de trabajo, estudio y turismo, sin excepciones.
¿La deportación es inmediata y sin proceso judicial?
En determinadas circunstancias, la deportación puede ordenarse sin un juicio prolongado. Esto puede ocurrir durante controles migratorios, inspecciones laborales, trámites administrativos o cualquier contacto con autoridades en el que se detecte que la persona se encuentra fuera de estatus migratorio.
Una vez identificada la irregularidad, el Gobierno puede ordenar la salida inmediata del país, además de imponer castigos migratorios que dificulten o impidan el regreso legal a Estados Unidos en el futuro. Por ello, las autoridades recomiendan iniciar los trámites antes del vencimiento del estatus actual.
- 1
DURAS NOTICIAS, inmigrantes: Trump promete REDUCIR AGENTES de ICE en las calles de Minnesota si autoridades locales aceptan sorpresiva demanda
- 2
PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
- 3
ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90