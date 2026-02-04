ALERTA, inmigrantes en Nueva Jersey: ICE ahora realiza nuevos operativos en estas DOS COMUNIDADES sin misericordia

Las comunidades inmigrantes de Nueva Jersey volvieron a despertarse en medio de la incertidumbre y el temor tras una nueva ola de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Las acciones, registradas este lunes, se concentraron en Hackensack y Fairview, reforzando la alarma que ya se había encendido el fin de semana con redadas migratorias en otras ciudades del estado.

La comunidad hispana de Nueva Jersey teme las recientes redadas de ICE.

De acuerdo con reportes de N+ Univision, la presencia de agentes federales en zonas residenciales y comerciales alteró por completo la rutina diaria de decenas de familias, especialmente en horarios clave, cuando padres e hijos se dirigían al trabajo y a la escuela.

Operativos de ICE en Hackensack aumentan la preocupación entre inmigrantes en Nueva Jersey

Desde muy temprano, residentes de Hackensack alertaron sobre el despliegue de vehículos federales y agentes de ICE recorriendo calles y negocios. La tensión aumentó conforme avanzaba el operativo, especialmente en áreas como la calle Hudson, donde se vivieron momentos de profunda angustia.

Vecinos relataron escenas de desesperación, con personas suplicando a los agentes que se detuvieran. "Tengan misericordia", se escuchaba entre la multitud, según reportó N+ Univision.

Miguel Díaz, residente de la zona, expresó el sentir generalizado de la comunidad: "Es algo aterrador porque ya ha pasado varias veces. La comunidad tiene miedo de salir", declaró a N+ Univision.

Videos captados por los propios vecinos muestran cómo vehículos de agencias federales llegaron incluso a bloquear el paso de un autobús escolar, una imagen que aumentó la alarma y llevó a muchas familias a refugiarse en sus casas o a cerrar temporalmente sus negocios. "¡La migra, la migra!", gritaba una persona para advertir a los demás, según se observa en las grabaciones difundidas por N+ Univision.

Redadas de ICE ponen a Fairview en alerta

La preocupación no se limitó a Hackensack. En Fairview, la detención del propietario de un restaurante local generó confusión y conmoción entre vecinos y clientes habituales. Personas cercanas al comerciante aseguraron no entender lo ocurrido. "Él siempre ha pagado sus impuestos", comentó un residente del área, de acuerdo con N+ Univision.

Tras estos operativos de ICE en Nueva Jersey, muchos inmigrantes aseguran que su vida cotidiana ha cambiado drásticamente. Salir a la calle, abrir un negocio o llevar a los niños a la escuela ahora implica un temor constante a encontrarse con agentes federales.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado cuántas personas fueron arrestadas durante estas acciones en Hackensack y Fairview, ni ha ofrecido detalles adicionales. La información disponible ha sido documentada y difundida por N+ Univision, medio que ha dado seguimiento directo a los hechos y a los testimonios de las comunidades afectadas.

¿Cómo saber sobre los operativos de ICE?

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que el estado creará un portal web oficial donde los residentes podrán subir fotos y videos de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Administrado por la Fiscalía General, el sitio permitirá alertar a la comunidad sobre acciones migratorias locales y proporcionar evidencia para su revisión por parte de las autoridades estatales.

El portavoz Sean Higgins señaló que próximamente se darán a conocer más detalles sobre el portal y otras medidas adicionales.