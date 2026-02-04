ESPERANZA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Trump confirma NUEVA MEDIDA que beneficiará a los extranjeros y abre oportunidad migratoria

En un comunicado oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela, una decisión que marca un giro significativo en la relación bilateral. Tras el anuncio, aerolíneas como American Airlines confirmaron que retomarán los vuelos hacia el país sudamericano, abriendo la posibilidad de que muchos inmigrantes venezolanos en EE. UU. puedan viajar nuevamente y reencontrarse con su país natal.

Trump aseguró que la medida fue coordinada tras conversaciones con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y con autoridades militares competentes. Sin embargo, el Departamento de Estado (DOS) mantiene vigente la alerta sobre Venezuela, por lo que recomienda a los ciudadanos evaluar los riesgos antes de viajar, pese a la reapertura aérea.

Donald Trump confirma la reapertura del espacio aéreo con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reapertura del espacio aéreo hacia Venezuela luego de haberlo cerrado en medio de la tensión diplomática con el régimen encabezado por Nicolás Maduro. La decisión representa un giro relevante dentro de la política exterior y se da tras una serie de medidas adoptadas por la administración republicana en relación con el país sudamericano.

El propio Donald Trump dio a conocer la reapertura a través de un mensaje en redes sociales, el cual fue posteriormente tomado en cuenta por la Administración Federal de Aviación (FAA). El organismo oficializó la decisión mediante la emisión de un aviso en el sistema NOTAM, habilitando así la reanudación de vuelos comerciales hacia Venezuela.

American Airlines planea reanudar vuelos hacia Venezuela

Tras el anuncio oficial sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, American Airlines confirmó que está organizando la reanudación de sus vuelos desde Estados Unidos hacia Venezuela, con la intención de restablecer el servicio diario. La aerolínea señaló que su plan depende de la aprobación gubernamental y de que las condiciones de seguridad, incluida la retirada de la alerta emitida por el Departamento de Estado (DOS), lo permitan.

En su comunicado, American Airlines destacó que se siente "orgullosa de ser la primera aerolínea" en anunciar planes para retomar los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, subrayando su interés en reconectar rutas que estuvieron suspendidas desde hace años y ofreciendo nuevas oportunidades de viaje entre ambos países.