ESPERANZA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Trump confirma NUEVA MEDIDA que beneficiará a los extranjeros y abre oportunidad migratoria
Donald Trump anuncia un importante beneficio para los inmigrantes venezolanos en EE. UU., marcando un giro relevante en la relación bilateral.
En un comunicado oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela, una decisión que marca un giro significativo en la relación bilateral. Tras el anuncio, aerolíneas como American Airlines confirmaron que retomarán los vuelos hacia el país sudamericano, abriendo la posibilidad de que muchos inmigrantes venezolanos en EE. UU. puedan viajar nuevamente y reencontrarse con su país natal.
Trump aseguró que la medida fue coordinada tras conversaciones con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y con autoridades militares competentes. Sin embargo, el Departamento de Estado (DOS) mantiene vigente la alerta sobre Venezuela, por lo que recomienda a los ciudadanos evaluar los riesgos antes de viajar, pese a la reapertura aérea.
Donald Trump confirma la reapertura del espacio aéreo con Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reapertura del espacio aéreo hacia Venezuela luego de haberlo cerrado en medio de la tensión diplomática con el régimen encabezado por Nicolás Maduro. La decisión representa un giro relevante dentro de la política exterior y se da tras una serie de medidas adoptadas por la administración republicana en relación con el país sudamericano.
Donald Trump, anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela.
El propio Donald Trump dio a conocer la reapertura a través de un mensaje en redes sociales, el cual fue posteriormente tomado en cuenta por la Administración Federal de Aviación (FAA). El organismo oficializó la decisión mediante la emisión de un aviso en el sistema NOTAM, habilitando así la reanudación de vuelos comerciales hacia Venezuela.
American Airlines planea reanudar vuelos hacia Venezuela
Tras el anuncio oficial sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, American Airlines confirmó que está organizando la reanudación de sus vuelos desde Estados Unidos hacia Venezuela, con la intención de restablecer el servicio diario. La aerolínea señaló que su plan depende de la aprobación gubernamental y de que las condiciones de seguridad, incluida la retirada de la alerta emitida por el Departamento de Estado (DOS), lo permitan.
En su comunicado, American Airlines destacó que se siente "orgullosa de ser la primera aerolínea" en anunciar planes para retomar los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, subrayando su interés en reconectar rutas que estuvieron suspendidas desde hace años y ofreciendo nuevas oportunidades de viaje entre ambos países.
