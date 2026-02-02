Trump hace negocios con China a costa de Venezuela: Estados Unidos a poco de cerrar acuerdo con Pekín por explotación de petróleo

Tras la extracción de Nicolás Maduro y posterior traslado hacia Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, se encuentra a merced de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump, que administra directamente la política petrolera del país, aseguró de que están a poco de cerrar un acuerdo con su actual rival económico y geopolítico, China, para tener concesiones relacionadas al petróleo de Venezuela.

Donald Trump asegura que Estados Unidos está abierto a hacer negocios con China por petróleo venezolano

Pero, no solo las inversiones chinas son bienvenidas a esta nueva Venezuela apadrinada por la Casa Blanca, también las de India. En medio de un vuelo en el Air Force One hacia la residencia de Mar a Lago del republicano, dijo a la prensa: "China es bienvenida y llegará a un acuerdo muy importante sobre el petróleo. India está llegando y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Ya hemos cerrado el acuerdo, el concepto de ese acuerdo".

Por su parte, días atrás, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, otrora vicepresidenta de Nicolás Maduro y, según muchos medios especializados, la clave dentro del chavismo para traicionar y facilitar la captura del dictador bolivariano, llevó a cabo cambios importantes respecto a la política petrolífera del país.

Por ejemplo, se reducirán los impuestos, pero también apertura total a que empresas extranjeras pueden llegar al país para explotar los yacimientos petroleros. Una acción que condujo a que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, casi en tiempo récord, emitió una licencia general que amplía el rango de acción de compañías estadounidenses para explotar, vender y refinar el oro negro llanero.

Donald Trump demanda a empresas inversiones de más de 100 mil millones de dólares para reconstruir industria petrolera de Venezuela

En ese sentido, la administración Trump sabe que PDVSA, la empresa estatal que monopolizó todo el proceso de extracción y comercialización del petróleo venezolano no solo no cumple los estándares que EE. UU. espera, sino que es una entidad tremenda corrupta a ineficiente. Por ello, el republicano se reunió con compañías petroleras revelando que se necesita invertir 100 mil millones de dólares para reconstruir toda la infraestructura que se necesita para poner a punto esta industria que es la más importante de Venezuela.

Sin embargo, antes de que EE. UU. controlase el crudo llanero, el chavismo hacía negocios con países como Irán, Rusia, pero particularmente con China, cuyos barriles enviados a Pekín, por año, promediaron los 400 mil barriles, solo el año pasado, pero estos bajaron exponencialmente desde el bloqueo naval que Trump impuso en la costa venezolana.

Ahora, hay que tener en cuenta de que el crudo que Estados Unidos recibía desde Venezuela era suministrado por Chevron Corp. la única empresa estadounidense en este rubro que se quedó en el país tras la política de Hugo Chávez a mediados de la década de los 2000. Otros proveedores con Trafigura Group y Vitol Group, empresas a las cuales Trump ofreció ayudarles a vender hasta los 50 millones de barriles de petróleo luego de la extracción de Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Bloomberg detalla que estas dos compañías, actualmente, aspiran a extraer unos 14 millones de barriles de petróleo venezolano, donde una parte no menor de dicho número fue enviado, inicialmente, a China antes de enero de 2026, mientras que 9 millones de barriles almacenado en tanque del Caribe, en tanto que el resto tiene destino a Europa y Estados Unidos.