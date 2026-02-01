María Corina Machado causa polémica por afirmar que será presidenta de Venezuela en medio de "luna de miel" entre Donald Trump y Delcy Rodríguez

Nadie con dos ojos de frente puede negar que María Corina Machado es la legítima líder de la oposición venezolana que plantó férrea pelea a la dictadura chavista en el último periodo de Nicolás Maduro en el poder y hoy con Delcy Rodríguez al mando del país, ha declarado que tiene fe en que pronto será la presidenta de Venezuela, una declaración que no ha pasado desapercibido para nadie.

María Corina Machado será presidenta de Venezuela, cuando llegue el momento

El domingo 1 de febrero, Machado confío que, llegado el momento, la historia y el pueblo venezolano le darán el favor de ser mandataria en el Palacio de Miraflores, Caracas. Un comentario que llega luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero y con Estados Unidos liderando el ordenamiento y posterior transición a la democracia del país llanero.

A Face The Nation de CBS declaró: "Seré presidenta cuando llegue el momento. Pero, no importa. Eso debería decidirlo el pueblo venezolano en las elecciones", expresó la líder de la oposición que, de acuerdo a muchos, fue la que ganó la elecciones en 2024 y que acusó de fraude al chavismo.

"No me permitieron presentarme en las últimas elecciones, como mencionamos antes, porque Maduro tenía miedo de competir contra mí y creía que Edmundo no era una amenaza, porque nadie sabía quién era (...) y en menos de tres meses, logramos que todo el país lo apoyara, porque esto es... esto es una cuestión de libertad", añadió.

Donald Trump no respalda a María Corina Machado para liderar la transición venezolana

En un primer momento, cuando la captura del dictador chavista, Donald Trump fue consultado si daría su apoyo a María Corina Machado, pero el mandatario de los Estados Unidos dijo que era poco probable, argumentando que tenía "poco respeto y poco respaldo" en Venezuela.

Sin embargo, en una seguidilla de gestos de buena voluntad, Machado viajó hasta la Casa Blanca donde, además, le obsequió su Premio Nobel a Trump, quien aseguró públicamente que era él quien lo merecía debido a sus gestiones hechas para detener más de una guerra desde que regresó a la presidencia en enero de 2025.

Asimismo, aseguró que no tiene ningún tipo de contacto con el gobierno interino encabezado por Rodríguez, pero se mostró esperanzada en que el diálogo con el mandatario de EE. UU. abra esa ventana de conversación con la otrora vicepresidenta de Nicolás Maduro.

Sobre la transición venezolana, agregó: "Lo que sí tengo muy claro es que el resultado final es el mismo. Lo que queremos, lo que el pueblo venezolano ha votado, luchado y por lo que ha luchado con gran esfuerzo y sacrificio, y lo que que el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump también desean. Es un proceso muy complejo".

Lo que debe pasar para concluir la transición venezolana, según María Corina Machado

Sin embargo, mantuvo duras palabras contra el régimen que, pese a ya no contar con Nicolás Maduro en Miraflores, muchos de los arquitectos de la brutal dictadura chavista siguen en sus puestos en el Estado o las Fuerzas Armadas.

"Esta es una estructura criminal que se ha entrelazado con los enemigos de occidente: Rusia, Irán, China, Cuba, organizaciones terroristas extremistas como Hezbolá, Hamás, los cárteles, la guerrilla, todos en asociación con el régimen de Maduro, Delcy Rodríguez y otros (...) Así que se trata de un proceso de desmantelamiento de esta estructura.... de la manera más ordenada y controlada posible a corto plazo".

Finalmente, sentenció con que la transición venezolana culminará con un "proceso electoral en el que podamos tener poder legítimo (incluye un poder legislativo con una) asamblea nacional legítima, gobernadores, alcaldes y, sin duda, un presidente", sentenció.