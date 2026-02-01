0
México desafía a Donald Trump y asegura que enviará ayuda humanitaria a Cuba, pese a prohibición de Estados Unidos

Cuba la pasa de terror con apagones masivos por falta de suministro de petróleo para abastecer sus centrales eléctricas. Trump amenazó con aranceles a quien le vende crudo a la isla.

México en el ojo de la tormenta por querer suministrar petróleo a Cuba, pese a prohibición de EE. UU.
Donald Trump agradeció a la Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por desistir de enviarle petróleo a Cuba; sin embargo, la mandataria salió a desmentir al republicano, afirmando que en ningún hablaron sobre el envío de crudo a la isla caribeña y que, por el contrario, su gobierno está a poco de enviar ayuda humanitaria hacia La Habana.

El Canal de Panamá ha vuelto a estar bajo influencia estadounidense.

Claudia Sheinbaum asegura que nunca habló con Donald Trump sobre terminar envío de petróleo a Cuba

En sus habituales alocuciones, la integrante de MORENA afirmó: "Como dije el otro día en la conferencia (matutina), no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla", dijo la presidenta.

Y es que todo comenzó cuando el republicano calificó como "muy buena" a Sheinbaum por ya no enviar barcos cargados de petróleo hacia el régimen cubano que padece una brutal crisis energética que ha dejado a más del 60 por ciento su población sin suministro eléctrico con constantes apagones masivos.

Por el contrario, la presidente mexicana, reveló que la medida de la ayuda humanitaria no solo está vigente, sino que se mantendrá hasta que la controversia por el petróleo hacia Cuba se resuelva de forma diplomática.

Este domingo 1 de febrero de 2026, Sheinbaum acotó al respecto: "Quiero comentarles, porque es necesario hacerlo, que esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba... En lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tiene que ver con los envíos de petróleo por razones humanitarias".

Donald Trump no cree que Cuba sufrirá una crisis humanitaria

En ese sentido, anunció que esta ayuda arribará a La Habana coordinando con la Secretaría de Gobernación y de Marina. El objetivo es ayudar al pueblo cubano que está a nada de quedarse sin luz de forma absoluto dado que sus centrales eléctricas necesitan del combustible para funcionar (aunque de manera ineficiente) para proporcionar el servicio eléctrico.

Sin embargo, contrario a todas estas versiones, Donald Trump asegura que nada de esto sucederá, pues han comenzado conversaciones entre ambos gobiernos, por lo que muchos creen que estaríamos cerca a ver un tratado histórico con la potencia norteamericana: "Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato, así que Cuba volverá a ser libre", dijo el mandatario a bordo del avión Air Force 1.

Fútbol Peruano