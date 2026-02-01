Sin petróleo de México y Venezuela, Cuba experimentará apagones masivos nunca antes vistos: 63% de la población no tendrá luz

Cuba ha vivido una día para el olvido cuando el 63 por ciento de la isla caribeña se quedará sin suministro de luz, siendo la mayor tasa registrada hasta la fecha, el segundo máximo reportado durante el primer mes de 2026, ya que hace 10 días fue del 62 por ciento de hogares cubanos sin corriente eléctrica.

63 por ciento de cubanos se quedaron sin luz en apagones masivos

Asimismo, esta es la tasa más alta desde 2022, momento en cual esta data se publicó como información oficial del régimen comunista, problemas que se han agravado aún más desde el 2024, año en el que esta crisis comenzó, entre otras cosas, a causa de las centrales termoeléctricas obsoletas, pero también la escases de divisas para importar petróleo que sería suministrada para la infraestructura energética.

Pero, también son importante las presiones de Estados Unidos, principalmente, desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en 2025, quien tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y conversar con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, es que Cuba no recibe el crudo de estos países.

Esto no es todo, pues el pasado jueves 29 de enero de 2026, Trump advirtió con aranceles a cualquier país que envíe "oro negro" al régimen castrista, ya que consideran al gobierno de La Habana como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cual es crucial en un país que vive en constante escases de combustible, lo cual se ha visto reflejado en el aumento indiscriminado de apagones en toda Cuba.

Centrales eléctricas paradas y aranceles para países que vendan petróleo a Cuba

Por ello, Unión Eléctrica (UNE) empresas estatal cubana, hizo estimaciones que para el sábado 31 de enero de 2026, el horario de mayor demanda sería durante la tarde-noche con una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) con una demanda máximo de 3.040 MW.

Este panorama se agrava aún más al conocerse que 8 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio, ya sea por falta de mantenimiento como por averías, por lo que tal fuente de energía representa una media alrededor del 40 por ciento del mix energético del país caribeño; por eso, el informe de la UNE no incluye la cantidad de centrales de generación distribuida (es decir, motores) no operativos por falta de diésel, fueloil y lubricante.

Esto último es clave para entender las consecuencias de la prohibición a Venezuela de suministrar petróleo a Cuba. Sin embargo, aparte de este dato crucial, es importante sabe que el número de motores parados no deja de aumentar, principalmente, en los últimos días, lo cual es sumamente alarmante.

Por ello, como detalla El Financiero, "los prolongados apagones diarios lastran la economía que se ha contraído más de un 15 por ciento desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años", detalla el medio.

¿Cuba y Estados Unidos están conversando? Esto dijo Donald Trump

Ahora bien, cabe preguntarse si esta situación estaría próxima a cambiar, dado que hace unos días, sin entrar en mayores detalles, Donald Trump aseguró que su administración ha entablado conversaciones con las autoridades del régimen comunista: "Estamos empezando a hablar con Cuba".

Vale recordar que en los siguientes días a la captura de Nicolás Maduro, el republicano se ha mostrado muy confiado en declaraciones sobre la isla caribeña, dejando por sentado que el fin del régimen comunista en Cuba está más cerca de lo que se cree.