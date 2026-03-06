¿Advertencia a EE.UU.? Kim Jong-un asegura que su Marina esta equipada con un nuevo destructor con capacidad nuclear

Corea del Norte volvió a mostrar su poderío militar en el mar. El líder del país, Kim Jong-un, aseguró que su Marina cuenta con un nuevo destructor equipado con sistemas capaces de lanzar misiles estratégicos, incluidos proyectiles con posible capacidad nuclear. El anuncio se produjo tras una visita del mandatario a instalaciones navales y pruebas de armamento supervisadas personalmente.

El nuevo destructor que presentó Kim Jong-un

El nuevo buque de guerra forma parte del plan de modernización naval impulsado por Corea del Norte. Según reportes de medios internacionales, Kim Jong-un supervisó el desarrollo y las pruebas de este destructor durante una visita a instalaciones navales del país.

El barco, identificado en algunos informes como “Choe Hyon”, tendría un desplazamiento cercano a las 5.000 toneladas. Durante la inspección, el líder norcoreano también observó pruebas de misiles lanzados desde el mar, destinadas a evaluar la capacidad operativa del sistema de armas del buque.

EFE/EPA/KCNA





¿Qué armas puede transportar el destructor?

El nuevo destructor está diseñado para operar diferentes tipos de armamento avanzado. Entre ellos destacan misiles de crucero y otros sistemas estratégicos capaces de atacar objetivos navales o terrestres.

Las pruebas supervisadas por Kim incluyeron el lanzamiento de misiles desde el propio buque, lo que permitió comprobar su integración con los sistemas de combate del barco. Según reportes citados por medios internacionales, el destructor podría transportar misiles con capacidad nuclear. Esta combinación de armamento convierte al buque en una plataforma naval mucho más sofisticada que los anteriores barcos de la flota norcoreana.

La estrategia naval de Corea del Norte

Durante años, Corea del Norte ha centrado su desarrollo militar en misiles balísticos y armamento nuclear terrestre. Sin embargo, el nuevo destructor sugiere que el régimen también busca fortalecer su poder naval.

Una flota capaz de lanzar misiles desde el mar ampliaría las opciones estratégicas del país. Los buques de guerra pueden operar lejos de la costa y ofrecer nuevas rutas para desplegar armamento, lo que complica la defensa de posibles adversarios.

Analistas citados por medios internacionales señalan que Pyongyang intenta construir una fuerza militar más flexible, capaz de operar tanto en tierra como en el mar.

¿Un mensaje para Estados Unidos y sus aliados?

El anuncio del nuevo destructor norcoreano llega en un momento de alta tensión internacional. En Oriente Medio, la rivalidad entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha intensificado tras operaciones militares conjuntas y ataques contra instalaciones iraníes, lo que ha desencadenado una escalada de represalias en la región.

En este escenario de creciente confrontación, cada avance militar de países como Corea del Norte se analiza también en clave geopolítica. El desarrollo de un destructor con capacidad para lanzar misiles estratégicos refuerza la imagen de Pyongyang como una potencia militar emergente y añade una nueva variable a un tablero internacional ya marcado por la rivalidad entre grandes potencias.