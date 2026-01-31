¿Quién es Laura Dogu? La enviada de Donald Trump para restablecer relacionas diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela tras 7 años suspendida

La captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela abre un nuevo episodio en la historia del país llanero de cara a una reconstrucción económica, política y social de esta nación. Ante esto, Estados Unidos designó a Laura Dogu como la encargada de reabrir la misión diplomática entre ambos estados, la cual fue suspendida hace 7 años.

¿Quién es Laura Dogu y por qué le designaron para reabrir la embajada en Venezuela?

A través de su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió dos imágenes de Dogu descendiendo del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, diplomática que tendrá a su cargo los negocios de la Unidad de Asunto de Venezuela, trabajando estrechamente con el sector público y privado y desarrollar un plan de tres fases que ya fue establecido por la Casa Blanca.

Como lo dijo en su momento, Marco Rubio, secretario de Estado, este plan se basa en: estabilización, recuperación y transición democrática, lo cual tiene sentido cuando el pasado 22 de enero Dogu fue nombrada como la encargada de negocios ante mencionada la cual, hasta hoy, tenía su sede en Colombia.

Es oficina, dependencia del Departamento de Estado, de momento, gestionará la relaciones con Venezuela, sucediendo a John McNamara quien estuvo al frente desde febrero de 2025 pasado.

¿Cuándo acabaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela?

Pero, eso no es todo, pues también cumplirá funciones de asesora de política exterior del jefe del Estados Mayor Conjunto, el general Dan Caine ya que, como se recuerda, ambos países rompieron relaciones desde 2019, luego que Donald Trump, durante su primer gobierno, nombró a Juan Guaidó como presidente interino, lo que provocó la violenta reacción de Nicolás Maduro, quien en dicho momento expulsó a James Story, encargado de negocios en Caracas, junto con toda la delegación diplomática.

Desde ese entonces y hasta esta fecha, Washington se encargó de todos los asuntos relacionados a Venezuela desde una oficina externa situada en su embajada en Bogotá, Colombia, pero todo cambió el pasado 9 de enero de 2026 cuando Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Maduro dio comienzo a un proceso diplomático de acercamiento con los Estados Unidos.

La finalidad de este proceso no es otro que que el restablecer las misiones diplomáticas entre ambos países, con el claro objetivo de abordar las consecuencias de los estragos del paso por Venezuela de Nicolás Maduro, pero también de su esposa Cilia Flores, a la cual han calificado como un "secuestro", ambos presos bajo custodia federal en una prisión de Nueva York donde son juzgados, entre otras cosas, por delitos de narcoterrorismo.