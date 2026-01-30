China vence a Estados Unidos nuevamente: OMC falla a favor de Beijing por "subsidios verdes" y Casa Blanca explota con fuerte respuesta

China apunta una nueva victoria contra los Estados Unidos cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio la razón al régimen de Beijing por una demanda debido a las ayudas estatales que favorecieron a las energías renovables adoptadas en la tierra del tío Sam cuando Joe Biden estaba al mando de la Casa Blanca.

China gana fallo de la OMC a Estados Unidos por subsidios a energías renovables

AFP informa que en las conclusiones del fallo, se estipula que el grupo especial del órgano de solución de controversias de la OMC señaló que los subsidios dado bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) no son compatibles con varios acuerdo, por lo que su recomendación a Estados Unidos es que lo retiren desde el 1 de octubre de 2026: "Esa fecha es un límite razonable para que se jubilen esos créditos".

Sin embargo, el viernes 30 de enero de 2026, la Casa Blanca se pronunció recalcando no estar a favor de tal fallo del organismo supranacional: "Los elementos que alimentan las dudas que Estados Unidos tiende desde hacer tiempo sobre la capacidad de la OMC para regular el comercio en un mundo caracterizado por desequilibrios comerciales importantes y persistentes".

Desde el otro extremo, el gobierno chino se mostró conforme con el fallo que lo favorece, al punto que un portavoz del ministerio de comercio chino señaló que en Pekín esperan que EE. UU. cumpla la recomendación de la OMC.

Donald Trump y Xi Jinping. (Foto: AFP)

El inicio de la queja de China ante la OMC por los subsidios a energías verdes en Estados Unidos

Para conocer la historia de esta controversia, debemos remontarnos al 2024, cuando China presentó una queja ante la OMC respecto a ciertas subvenciones que da Estados Unidos con la Ley de Reducción de la Inflación, es decir, ayudas para vehículos limpios, así como exenciones de impuestos para las llamadas "energías renovables".

El argumento de China es que estos subsidios dado por el expresidente Joe Biden representan competencia desleal. Sin embargo, es importante mencionar que Pekín retiró los cargos de vehículos limpios, porque en julio de 2025, ya con Donald Trump como presidente, EE. UU. los eliminó tales subvenciones.

Las ayudas masivas en Estados Unidos datan de 2022 con la finalidad de ayudar a compañías del sector de la transición energética y automóviles eléctricos fabricados dentro de los EE. UU., la cual dice que se "establecía como condición previa a la obtención de subvenciones que los productos vinieran de regiones específicas, como Estados Unidos (pero, excluyendo) a los provenientes de China", según refirió en su momento el ministro de comercio chino, en julio de 2024.

Si bien esta ley aún existe, lo cierto es que muchas de sus medidas han sido modificadas o eliminadas con Donald Trump dentro de la Casa Blanca.