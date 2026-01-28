Este país latinoamericano superó a China en la producción de uno de los metales preciosos con mayor ganancia

México es el mayor productor mundial de plata, superando al gigante asiático, China, pero también a Perú, otra potencia en cuanto a la exportación de este mineral. Pero, aunque no lo creas, este logro conseguido por el país hispanoamericano, responde a las volátiles políticas de Donald Trump, lo que genera un clima ideal para que se invierta masivamente en plata y oro.

México es el mayor productor mundial del mundo ¿Qué países le siguen?

Las presiones económicas venidas desde Washington han generado mucha incertidumbre alrededor del dólar, esto ha beneficiado a países como México, ya que los mercados internacionales, en ese contexto, tiende a beneficiar a los países que son mayores productores de diversos metales.

En ese sentido, la mayoría de naciones de Latinoamérica y China son los lugares del planeta que más producen plata, según lo dicho por Silver Institute de los Estados Unidos. Asimismo, vale apuntar de que esto no es de gran utilidad para las economías locales de la región, sino también para las mineras que operan en estas zonas.

En ese sentido, este 2026 México se alza como el mayor productor mundial de plata con el 22.6 por ciento de toda la producción global, luego seguido por China y Perú que están muy parejos.

Por ello, a continuación te mostramos el listado de países productos de plata en el mundo, basado en los 819.7 millones de onzas de plata que de producen de forma anual.

China: con 13.4%

Perú: con 13.2%

Bolivia: con 5.8%

Chile: con 5.3%

Polonia: con 5.2%

Rusia: con 5.0%

Australia: con 4.7%

Estados Unidos: con 4.7%

Argentina: con 3.0%

¿En qué estados y en qué empresas se produce más plata en México?

En el caso mexicano, de acuerdo a la data publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que este país concentra en 15 estados (de los 32 que tiene) en los que se reparte la producción de plata, principalmente en el norte; sin embargo, de acuerdo a la entidad antes mencionada estas son las zonas que lideran el volumen productivo a noviembre de 2025:

Zacatecas: con 190 toneladas

Durango: con 99 toneladas

Chihuahua: con 87 toneladas

Sonora: con 42 toneladas

San Luis Potosí: con 13 toneladas

Estado de México: con 11 toneladas

Guanajuato: con 4 toneladas

Hidalgo: con 4 toneladas

Sinaloa: con 4 toneladas

Oaxaca: con 3 toneladas

Respecto a las empresas que más trabajan la plata en las minas mexicanas, la Cámara Minera de México (Camimex) sería Fresnillo, minera propiedad de Alejandro Bailléres, ya que cuenta con un 30 por ciento de la producción total del país azteca, pero su presencia en el mercado mundial es del 6.6 por ciento.

Estados mexicanos que lideran producción de plata. (Foto: EL CEO)

¿Cuál es la situación de la plata en el mercado actual de 2026?

Nunca antes en la historia de la producción de plata, este preciado mineral jamás costo los 100 dólares por onza, un hito histórico que se supera por primera vez. En ese sentido, al contado, su precio en los mercados internacionales registran un máximo US$106.78 dólares por onza.

Y, no solo eso, pues hasta el 26 de enero de 2026, hay una ganancia del 48.78 por ciento. De acuerdo a Investing, del 19 al 26 del primer mes del año, este metal avanzó en un 18.71 por ciento.

Sin embargo, los pronósticos prevén que para marzo de 2026, el costo de la plata por onza rondaría los US$106.65 dólares, con un 51.05 por ciento de ganancia acumulada, la cual comprende desde el periodo del 1 de enero, asó como un avance por semana del 5.2 por ciento.