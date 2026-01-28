TIROTEO en Arizona: una persona resultó herida tras intercambiar DISPAROS con agentes de la Patrulla Fronteriza

Luego de intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y abrir fuego contra un helicóptero federal durante una intensa persecución en Arizona, un hombre de 34 años resultó herido al intentar huir de las autoridades. El incidente provocó un amplio despliegue de seguridad en la zona y obligó a los agentes a coordinar acciones terrestres y aéreas para lograr su captura.

El sospechoso fue identificado como Patrick Gary Schlegel, ciudadano estadounidense originario de Sahuarita, Arizona, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en tráfico de personas. De acuerdo con las autoridades, el individuo sería parte de una red dedicada al traslado ilegal de inmigrantes, un delito que representa un grave riesgo para la seguridad fronteriza y la vida de las personas involucradas.

Tiroteo y persecución en Arizona deja sospecho herido

El hecho ocurrió poco después de las 7:00 a.m., hora local, cuando las autoridades intentaron detener una camioneta en las inmediaciones de Arivaca, Arizona. Sin embargo, el conductor del vehículo se negó a detenerse y huyó corriendo de la escena, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda, de acuerdo con información proporcionada por el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Sospechoso resulta herido tras persecución en Arizona.

Durante el intento de arresto, Patrick Gary Schlegel abrió fuego contra los agentes y contra un helicóptero de Operaciones Aéreas Marítimas que sobrevolaba la zona como parte del operativo. Las autoridades respondieron al ataque, hiriendo al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a un hospital local, según informó el Distrito de Bomberos de Santa Rita. Actualmente, el individuo se encuentra en estado grave pero estable, tras haber sido sometido a una cirugía de emergencia.

FBI investiga uso de la fuerza y presenta cargos federales contra Schlegel

Schlegel, quien tenía una orden de arresto federal activa por un escape relacionado con una condena previa por contrabando de extranjeros, se encontraba bajo custodia y en condición crítica cuando arribaron las autoridades, informó Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix. El funcionario evitó dar detalles sobre cómo el sospechoso logró escapar tras esa condena. Las autoridades señalaron que la camioneta en la que viajaba Schlegel ya había sido detectada previamente esa misma mañana, logrando huir en un primer intento de detención, lo que despertó sospechas de su posible vínculo con tráfico de personas, según el sheriff Chris Nanos.

El FBI solicitó al Departamento del Sheriff del Condado de Pima encabezar la investigación sobre el uso de la fuerza durante el operativo, mientras la agencia federal realiza una pesquisa paralela. Además, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza abrió una investigación sobre el tiroteo. Aunque aún no se ha determinado el número de disparos realizados, las autoridades consideran que los agentes actuaron de manera legal. El FBI presentó tres cargos federales contra Schlegel y continúa procesando la escena, entrevistando testigos y revisando imágenes de vigilancia.