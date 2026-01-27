Donald Trump afirma que Cuba "está al borde del colapso" tras quedarse sin el petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer", luego de la salida del poder de Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa, antes de un mitin político en el estado de Lowa.

“Cuba está a punto de caer. Es una nación que está muy cerca del colapso”, afirmó el mandatario republicano, al subrayar que durante años la isla dependió económicamente del respaldo venezolano. “Obtenían su dinero de Venezuela, obtenían el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”, remarcó.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional, marcado por la crisis política en Venezuela y el impacto directo que el fin del suministro energético tiene sobre la ya frágil economía cubana.

Dependen del crudo venezolano para sostener su sistema económico y social.

El rol de Venezuela en el escenario actual

Trump sostuvo que Estados Unidos mantiene actualmente “una presencia muy fuerte” en Venezuela, país que calificó como poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo. En ese sentido, aseguró que Washington está trabajando “de manera excelente” con el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

“Ahora les irá mejor que nunca. Vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, expresó el mandatario.

Desde la visión de la Casa Blanca, el cambio de poder en Caracas no solo reconfigura el mapa energético regional, sino que también debilita directamente al Gobierno cubano, históricamente dependiente del crudo venezolano para sostener su sistema económico y social.

Cuba, bajo presión tras el fin del envío de crudo

Trump considera que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el operativo militar estadounidense del 3 de noviembre, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Según Washington, el fin del petróleo venezolano podría acelerar un cambio de régimen en Cuba, un país que atraviesa una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, apagones frecuentes y un creciente malestar social.

Desde el entorno estadounidense se interpreta que la falta de energía golpea directamente sectores clave como el transporte, la producción y los servicios básicos, agravando una situación ya crítica.

La respuesta del Gobierno cubano

El Gobierno de Cuba rechazó con dureza las afirmaciones de Trump y calificó la intervención estadounidense en Venezuela como “un acto de terrorismo”. Además, advirtió que no aceptará presiones ni amenazas por parte de Washington.

“No hay rendición ni claudicación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, y eso jamás estará en una mesa de negociaciones”, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel.

La Habana sostiene que defenderá su soberanía y que no permitirá que la presión externa condicione sus decisiones políticas, incluso frente a un escenario económico cada vez más adverso.

Un escenario regional en máxima tensión

Las declaraciones de Trump reavivan la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Cuba y elevan la tensión diplomática en el Caribe. Mientras Estados Unidos apuesta por un nuevo equilibrio regional tras los cambios en Venezuela, la isla enfrenta el desafío de sostener su economía sin uno de sus principales apoyos energéticos.

El impacto real de esta ruptura aún está por verse, pero el mensaje desde Washington es claro: el tablero político y energético de la región ha cambiado, y Cuba quedó en el centro de esa transformación.