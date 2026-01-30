China le gana la partida a Donald Trump: aliados de EE. UU. se acercan a Xi Jinping hartos de aranceles y pretensiones territoriales de la Casa Blanca

Al menos de momento, parece que a nivel geopolítico, la actitud matonesca de la administración de Donald Trump no le están dando los resultados que esperaba, todo lo contario, pues aliados históricos de los Estados Unidos, al menos de momento, voltean la cabeza a Washington para acercarse a China.

Aliados históricos de Estados Unidos buscan estrechar lazos con China

El ejemplo más claro de esto ha pasado con el Reino Unido, cuyo primer ministro, Keir Starmer, se reunió con el presidente chino Xi Jinpíng en un contexto donde Trump capturó a Nicolás Maduro de forma muy cuestionada, pero también ante la amenaza de aumentos arancelarías y pretensiones territorios sobre Groenlandia, en dominio del Reino de Dinamarca desde hace 3 siglos.

Londres está interesado en estrechar lazos comerciales con la segunda economía del mundo, pero también protegerse ante la volatilidad de Trump. Y no solo los británicos, también Canadá se ha mostrado más que contento en ampliar relaciones comerciales con Beijing, con la mira de reducir su dependencia con el mercado estadounidense.

"(Queremos) colaborar en temas como el cambio climático y la estabilidad global en tiempos difíciles para el mundo es, precisamente, lo que deberíamos estar haciendo", dijo Starmer en un momento previo a la reunión en el que confesó que su país estaba listo para entablar relaciones "más sofisticada" con e gigante asiático.

Al respecto, el presidente Xi dijo de forma enfática: "Podemos obtener un resultado que resista la prueba de la historia". Así, el primer británico anunció a sus ciudadanos que podrán visitar China sin necesidad de visado para temas turísticos como de negocios, a la vez de informan sobre diversos acuerdos comerciales.

De hecho, Starmer ha aprobado una enorme nueva embajada china en Londres, un tema que estaba pendiente desde el 2018, todo esto en un contexto donde el Reino Unido experimenta malestar económico: "Hice una promesa hace 18 meses, cuando fuimos elegidos para el gobierno, de que haría que Gran Bretaña volviera a mirar hacia el exterior. Porque, como todos sabemos, los acontecimientos en el extranjero afectan todo lo que ocurre en nuestros países de origen, desde los precios en los supermercados hasta la seguridad que sentimos".

Ahora bien, Ja Ian Chong, profesor adjunto de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Singapur, dijo que China es un lugar ideal para hacer negocios, asegura que la economía china se ha desacelerado, además de tener un sumo lento: "Si hay alguna esperanza para las exportaciones, es posible que tengan que ajustarse a la realidad económica china actual".

Lo que China ofrece ante la incertidumbre de los Estaos Unidos

Mark Carney, primer ministro de Canadá, también pasó por Pekín también hizo un viaje similar a su homólogo británico, al punto de declarar que ambos países estaba forjando una "relación estratégica", además enviando una indirecta contundente contra Washington al afirmar que China es un socio "más predecible".

Y, si retrocedemos a inicios de 2026, Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, se reunió con Xi Jinping, acto que fue seguido en enero por los primeros ministros de Irlanda como de Finlandia, en tanto que Beijing espera el arribo de Friedrich Merz, canciller alemán, a finales de febrero de 2026.

Keir Starmer y Xi Jinping. (Foto: AFP)

"Todos se están volviendo más realistas con respecto a China en un entorno global donde hay desarrollos cada vez más impredecibles debo a Estados Unidos", dijo Jea Pierre Cabestan. investigador asociado del Centro Asia.

"(China) está feliz de ver tanto visitantes porque demuestra que China es importante que no está aislada de una forma u otra, a pesar de su régimen político y su fricción con Estados Unidos", agregó.

Pero, de acuerdo a NBC News, el propio Trump tendría previsto viajar a China en abril de 2026.