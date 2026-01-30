Este país reduce la edad penal a 13 años por aumento de asesinatos y violaciones a manos de menores: no es Estados Unidos ni Venezuela

Hasta hace no poco, Suecia era uno de los países más seguros del mundo, hoy los índices de criminalidad del país europeo están en alza, pero alarma más que las estadísticas señalen que cada vez sean más que los casos de asesinatos y violaciones tengan como perpetradores a menores de edad, razón por la cual han aprobado reducir la edad penal a los 13 años, una medida que ha sido tan celebrada como duramente criticada.

Suecia reduce la edad penal a 13 años por delitos de asesinato y violación

Durante una rueda de prensa en Estocolmo, capital del país, Gunnar Strömmer, ministro de justicia dijo lo siguiente: "Estamos en una situación de urgencia y las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad", una preocupación que se condensa, por ejemplo, al tener el dato que en 2025, 52 menores de 15 años tuvieron que ver en investigaciones judicial por violación y de asesinato.

Esta media entrará en vigor desde el próximo 3 de julio, y tendrá responsabilidad penal, la misma que se mantendrá vigente por un periodo de 5 años, una vez completado dicho periodo, la norma será revisada: "El objetivo es que en cinco años hayamos dado unos pasos tan grandes en prevención del crimen que tengamos la opción real de elegir entre volver al límite de 15 años o hacer permanente el límite de 13 años".

Estas medidas, como argumenta El Español, se enmarca en medio de la guerra de bandas criminales que en la actualidad azotan al país nórdico, los cuales emplean de forma regular a menores de edad para llevar a cabo todo tipo de actos delictivos.

Sin embargo, vale detallar cómo funcionarán las penas en estos delincuentes juveniles: por ejemplo, un adolescente de 13 años recibirá una décima parte de la pena de un adulto, mientras que el de 14 con una quinta parte. SI se presenta un caso de asesinato, la sentencia sería de uno a dos y de tres a cuarto años

Pero, los tribunales, finalmente, se reservan el derecho de aplicar estas penas o, simplemente, medidas alternativas. A recordar que en la actualidad, Suecia entrega a los servicios sociales a los menores de 15 años que cometen un delito grave. En ese sentido, pueden ser alojado en familias de acogida o en un centro par amenores tutelados o devolverlos a su familia biológica.

Oposición a la reducción de la edad penal en Suecia

Sin embargo, hay voces que se oponen a esto. Por ejemplo, el Servicio de Prisioneros y Libertad Condicional considera que meter en prisión a muchachos tan jóvenes puede tener efectos nocivos, pues no están preparados para retener menores de edad. "Cuanto más joven e inmaduro es el niño, menos desarrollada está su capacidad de responsabilidad y mayores son las consecuencias negativas del castigo".

Por su parte, organizaciones de defensa de derechos de los niños han mostrado su rechazo a esta ley: "Los niños deberían tener una posición especial en el sistema judicial, porque son niños y porque no han alcanzado una madurez suficiente para comprender plenamente las consecuencias. No hay ninguna evidencia científica de que esto lleva a una reducción de los crímenes", dijo Li Melander, ahogada de Unicef Suecia.