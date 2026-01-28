Este país de Sudamérica supera a China con el pasaporte más poderoso a nivel mundial

Brasil es el país latinoamericano con el pasaporte más poderoso en el mundo, y no solo pues, pues este documento supera con creces al de China, pero también a varios países europeos como asiáticos, pero ¿En qué afecta esto en la vida de sus ciudadanos?

Brasil, el país con el pasaporte más poderoso que el de China

De acuerdo a passportindex.org, Brasil se encuentra en el puesto 12 a nivel mundial, acumulando 162 puntos, con 117 países a los que los brasileños pueden ingresar sin visa, 45 con visa en camino y en 36 se necesita visa para viajar.

En ese sentido, el pasaporte del gigante sudamericano es ampliamente superior a, por ejemplo el pasaporte de la República Popular China que se encuentra muy relegado en este ranking ubicado en la casilla 54, con tan solo 47 países a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin visa, otros 46 con visa en camino y 105 estados para los cuales los chinos necesitan, sí o sí, un visado particular.

Y esto, particularmente, es interesante, pues el gigante asiático, pese a ser en la actualidad la segunda potencia mundial, la única que rivaliza en casi todo con los Estados Unidos, la geopolítica y el orden internacional los colocan, al menos en algo, detrás de los países desarrollados, anglosajones, incluso mucho latinoamericanos.

Pues, mientras China tiene 93 puntos, además de Brasil, países como Argentina (161), Chile (160), Uruguay (151), México (151) o Perú (148), superan a esta nación. Eso sí, no es coincidencia que en estos países latinos, sean los chinos el más grande social comercial en la actualidad, en la mayoría de estos desplazando al segundo lugar Washington.

Ranking que mundial de pasaportes más poderosos que coloca a Brasil en el puesto 12.

¿Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo?

Toma nota porque a continuación estos son los países que cuentan con los pasaportes más poderosos del planeta en 2026:

Puesto 1: Emiratos Árabes Unidos (180).

Puesto 2: Singapur (175).

Puesto 3: España, Malasia (174).

Puesto 4: Bélgica, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Portugal, Suiza, Grecia, Austria, Noruega, Irlanda, Corea del Sur, Japón (173).

Puesto 5: Malta, Polonia, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia (172).

Puesto 6: Rumania, República Checa, Bulgaria, Lituania, Nueva Zelanda (171).

Puesto 7: Chipre, Liechtenstein, Australia (170).

Puesto 8: Islandia (169).

Puesto 9: Reino Unido, Canadá (168).

Puesto 10: Estados Unidos, Mónaco (167).

Puesto 11: Hong Kong (164).

Puesto 12: Brasil (162).

Puesto 13: Argentina (161).

Puesto 14: Chile, San Marino, Andorra (160).

Puesto 15: Barbados (156).

Puesto 16: Bahamas (154).

Puesto 17: Israel, Brunéi (153).

Puesto 18: Uruguay, México (151).

Puesto 19: Ciudad del Vaticano (150).

Puesto 20: San Cristóbal y Nieves (149).

¿Cuáles son los países latinoamericanos con los pasaportes más poderosos del mundo?

Muchos países de nuestra región se encuentran entre los más poderosos del planeta, por lo que en las siguientes líneas vamos a enlistarlos: