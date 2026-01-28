Esta ciudad de Argentina supera a capitales europeas, por primera vez en la historia, como la "más atractiva" para visitar en 2026

Buenos Aires vive nuevos tiempos y esto comienza a verse reflejado en galardones que ayudan a mejorar la imagen la capital de Argentina, dado que recientemente ha sido elegida como la ciudad más atractiva para visitar este 2026 gracias a la votación en los Wanderlust Reader Awards 2025.

Buenos Aires es la ciudad más atractiva del mundo para visitar en 2026

Esta distinción se dio gracias ala votación de más de 200 mil viajeros, luego de lo cual los resultados fueron anunciado en Londres, donde Buenos Aires se llevó la medalla de oro, dejando relegadas a ciudades mucho más conocidas en el mundo como Tokio (Japón), Sidney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil) o Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Pero, esto no es solo un orgullo para bonaerenses y argentinos, también para el resto de hispanoamericanos, dado que este premio, por primera vez, se entrega a una urbe latinoamericana alcanza el reconocimiento como Most Desirable City, pero ¿Por qué ha sido elegida si el año pasado quedó en sexta posición? Veámoslo.

Una gran vida cultural , al contar con una agenda sumamente diversa a casi toda hora durante los siete días de la semana, incluyendo entretenimiento como eventos culturales, teatros, pero también museos de todo tipo de temática.

La gastronomía es otro gran atractivo con que cuenta Buenos Aires, ya que cuenta con una carta variada, la cual destaca por una planilla de chefs que mezclan los sabores tradicionales y la fusión.

Otro aspecto que destacaron los votantes es la hospitalidad como afecto de los bonaerenses, una percepción crucial que ha dejado una gran percepción entre la mayoría de los turistas.

No menos importante es que hay una amplia vida urbana, contando milonga renaciente, una vibrante vida nocturna que resulta sumamente atractivo para locales y extranjeros, así como barrios icónicos que son reconocidos a nivel internacional.

¿Qué significa para Argentina que Buenos Aires sea la ciudad más atractiva de 2026?

Así como sucedió con Lima como capital gastronómica del mundo en su momento, el reconocimiento de Buenos Aires llega en el momento ideal cuando la metrópoli argentina experimenta un notable auge del turismo internacional, donde el ayuntamiento está priorizando política enfocadas a la promoción de la cultura, la gastronomía, así como "experiencias urbanas auténticas".