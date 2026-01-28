Gustavo Petro denunciado por contrataciones paralelas en gobierno mientras coquetea con reelección presidencial en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, una vez más sumergido en el ojo de la tormenta al descubrirse que su gobierno estaría implicado en el aumento agresivo de contrataciones estatales irregulares, todo ello en un contexto donde el primer mandatario no ha dejado de manifestar que se siente seducido por tentar la reelección, pese a que en el país cafetero está prohibida desde 2015.

Investigación apunta a Gustavo Petro como artífice de contrataciones paralelas en gobierno de Colombia

Se trata de una investigación independiente que ha sido bautizada como "nómina paralela", la cual cuenta con impacto fiscal, la misma que advierte este sistema de contrataciones bajo la figura de "prestaciones de servicios" ha aumentado de forma notable en los últimos tres años, teniendo una incidencia marcada en el gasto público.

Sus efectos también se sienten en la estructura laboral del estado colombiano, el cual llega en un momento particular cuando, precisamente, hay mucho revuelo en torno a la sostenibilidad fiscal, reformas estructurales, pero también en el endeudamiento, por lo que este estudio no se gasta en señalar preguntas sobre lo eficaz del actual modelo de contrataciones, el cual se estrella brutalmente con el discurso de austeridad que proviene desde el Ejecutivo.

De acuerdo a lo informado por El Cronista, fue José David Castellanos, quien en su calidad de investigador en gestión pública revisó más de 105 mil contratos reportados en las plataformas Secop I y II, quien llegó a la conclusión que tales contrataciones pasaron de 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones de pesos en 2025 (7,2 billones de pesos en solo 3 años), lo que representa la creación de 7,000 puestos de trabajo adicionales para unos 18,685.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. (Foto: Vatican News)

"En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 puestos a 18,685, lo que equivale a cerca de 7000 cargos creados mediante distintas formas de contratación discrecional", dijo Castellano a Semana.

¿Cuáles son los ministerios con mayores contrataciones paralelas en Colombia?

Asimismo, detalla el aumento de contrataciones en diversos ministerios colombianos, entre los que destacan:

Salud: crecimiento del 154 por ciento.

Agricultura: crecimiento del 127 por ciento.

Ambiente: crecimiento del 111 por ciento.

Trabajo: crecimiento del 285 por ciento.

Cultura: crecimiento del 1,985 por ciento desde 2022, siendo el más escandaloso de todos.

El investigador aseguró que estas contrataciones de pagan con endeudamiento y otras formas: "Como la plata no alcanza, el Gobierno recurrió al crédito. Solo en enero de 2026 se realizó la mayor emisión de deuda externa de la historia, por 4,950 millones de dólares, que pagarán los colombianos con intereses", afirmó.

¿Gustavo Petro quiere reelegirse como presidente de Colombia?

Pese a que en Colombia la reelección presidencial fue prohibida desde 2015 por el Congreso con el Acto Legislativo 02, a Gustavo Petro le agrada la idea de volver a repetir mandato estimulado, principalmente, por los resultados más recientes de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) donde su imagen ha experimentado mejoras.

Ante esto, fiel a su estilo, acudió a su cuenta oficial de X para hablar de su aumento de popularidad, pero también se refirió directamente a la reelección presidencial: "El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador".

Petro desliza la idea de que los colombianos quieren un segundo mandato suyo.

Y luego recordó que la reelección presidencial en su país no está permitida: "Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación".

Hay que recordar que desde 2022, Petro mostró su negativa a la reelección, sino que su proyecto debía continuar, sí, pero con otro persona a cargo. Sin embargo, desde el Ejecutivo, hay voces que piden un segundo mandato del exguerrillero, como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

"Petro es un berraco, Petro bajó la gasolina, bajó el dólar, no subió el pescado, ni el grano, ni el pollo, ni el huevo. Si hoy todos los candidatos a la presidencia, ninguno de ellos, sáquenlos de ahí, hoy Petro ganaría", dijo en sus redes sociales.

¿Por qué aumentó la popularidad de Gustavo Petro entre los colombianos?

A tener en cuenta que los nuevos bríos de Petro con su popularidad entre los colombianos y que lo envalentonan a hablar de reelección es que la encuesta del CNC dice que un 48,8 por cuenta de los entrevistados tienen una imagen positiva de él, mientras que el 42,1 por ciento una imagen negativa. Solo un 9,1 por ciento no sabe, no opina.

¿A qué se debe este repunte? Por medidas anunciadas a finales de 2025 y 2026, entre ellas el aumento del salario mínimo, reducir el precio del combustible (gasolina), reducir bajo decreto la remuneración de los congresistas. Eso sí, la encuesta indica que Petro tiene poca presencia en las grandes urbes colombianas, pero una popularidad amplia en las regiones de las periferias y "localidades intermedias", sitio donde sus políticas han tenido un impacto no menor.