¿Chile, nuevo objetivo de EE. UU. por tierras raras? Washington ve al país sudamericano como estratégico para su "seguridad nacional"

En el escenario geopolítico mundial, Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, se ha empecinado en recobrar la influencia que el país del norte tuvo históricamente en Latinoamérica, sobre todo, para erradicar la presencia China en esta parte del mundo y todo apunta a que Chile, el país sudamericano, será crucial en este contexto como uno de los pocos países que cuenta con tierras raras.

Chile en la mira de Estados Unidos por sus tierras raras

Lo dicho arriba fue expuesto por embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien no se guardó nada al afirmar que las cadenas de suministro de cobalto y tierras raras son de sumo interés para la actual administración instalada en la Casa Blanca.

"Las cadenas de suministro diversas y seguras de cobalto y tierras raras son esenciales para la seguridad nacional de EE.UU. Reanudar las operaciones de extracción de cobalto en Chile por parte de C3 beneficia la relación entre EE.UU. y Chile y genera buenos empleos con buenos salarios para el pueblo chileno", escribió en su cuenta oficial de X.

Esta declaración explícita deja por sentada la política de Washington de considerar prioritario el acceso a los minerales de tierras raras que son tan vitales para temas claves para EE. UU. como la digitalización, el desarrollo tecnológico, la creación de sistemas basados en inteligencia artificial, entre otros.

Ello, de acuerdo al ciudadano.com, es una muestra inequívoca de que los estadounidenses tienen la "clara intención de influir y acelerar proyecto extractivos específicos en territorio chileno, enmarcándolos en una narrativo de beneficio bilateral", ya que esto podría leerse por mucho como una especie de presión pública.

Empresas interesadas en explotar tierras raras chilenas y sus cercanías con el Partido Republicano

En ese sentido, el medio citado revela también existen no pocas empresas con proyectos en Chile que tienen vínculos muy estrechos con personajes de alta importancia en el interior del Partido Republicano, como la minera Aclara Resources (la cual ansia la explotación de tierras rara en Penco) que, según resumen.cl, tiene una alianza con Jeff Landry, gobernador de Luisiana, muy alienado con el pensamiento de Donald Trump.

De hecho, el propio Trump ha señalado que Landry entiende mejor que nadie el por qué para Estados Unidos, por ejemplo, es de vital importancia controlar Groenlandia, afirmación que tendría repercusiones en la alianza con Aclara, dado que el proyecto en Penco, más allá de significar una oportunidad de negocios se enmarca en una objetivo geopolítico.

En ese sentido, el ciudadano.com apunta que la administración de Donald Trump tiene por estrategia ejercer presión diplomática, la cual va acompañada por acuerdos empresariales con el entorno republicano para asegurar el acceso a la explotación de, en el caso puntual de Chile, las tierras raras y cobalto.

Sin embargo, esta fuente expone una razonable preocupación que esto podría suponer problemas que afectarían directamente la estructura chilena, no solo por temas medioambientales, también por el impacto en la comunidades locales donde se realicen los proyectos extractivos, así como una dependencia económica que chocaría con la soberanía del país sudamericano.