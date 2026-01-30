Descontrol migratorio en España tras oferta de Pedro Sánchez de legalizar a 500 mil indocumentados: Elon Musk lo llama "ingeniería electoral"

Elon Musk ha hablado en X calificando de "ingeniería electoral" a la política migratoria de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, luego que el izquierdista ofreciera legalizar el estatus migratorio de medio millón de extranjeros en el país europeo.

PUEDES VER: Estados Unidos amenaza a este país latinoamericano con aranceles brutales si le envía petróleo a Cuba y no es Venezuela

Elon Musk critica política de Pedro Sánchez de legalizar a 500 mil indocumentados en España

Esta iniciativa tiene por finalidad dar estatus legal a los extranjeros que puedan demostrar que no poseen antecedentes penales y que, por lo menos, se encuentran en España cinco meses antes del inicio del 2026. Si son aprobados podrán trabajar y obtener permiso extendible de residencia por un año, inicialmente.

Pero, esto no le gustó a Elon Musk, quien colocó en su cuenta oficial de X: "La lógica es simple: legalizar a medio millón de persona, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva unos años) y, en efecto, se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda".

Ante esto, el presidente español replicó din dudar: "Marte puede espera. La humanidad no", en clara referencia a StarShip, el cual no solo dirige Musk, sino que su objetivo construir el cohete más poderoso que lleve a la humanidad hacia Marte.

Según Sánchez, este plan tiene por finalidad la escases de mano de mano de obra en España, para así impulsar la economía del país europeo, ello congregó a cientos de miles de hombres hicieran cola en las afueras del consulado paquistaní en el Eixample de Barcelona buscando el certificado que comprobase que no tienen antecedentes penales.

Oposición española asegura que política de Sánchez atraerá más inmigración ilegal

Ante esto, el partido de extrema derecha, Vox, estalló en contra de esta política del gobierno socialista, como Pepa Millán, portavoz, quien aseguró que dicha plan ataca la identidad de los españoles, por lo que aseguró que impugnarían la misma antes el Tribunal Supremo.

El Partido Popular (PP), por su parte, arremetió contra el gobierno izquierdista, asegura que dichas políticas lo único que hace es alentar la migración ilegal. Alberto Núñez, líder de esta organización, advirtió que esto provocará el aumento del "efecto llamada y desbordaría nuestros servicios públicos".

Sin embargo, estas acciones tienen lugar cuando las Islas Canarias se enfrentan a la llegada de una miles de personas dentro de pequeñas como peligrosas embarcaciones, entre los cuales había un número exorbitante de menores.