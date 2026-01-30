¿Acuerdo secreto entre Estados Unidos y Argentina? Trump pactaría con Milei la deportación masiva de inmigrantes a cárceles argentinas

Para nadie es un secreto que entre Donald Trump y Javier Milei hay una relación más que cordial entre mandatarios, sino un estrecho vínculo de reciprocidad. Sin embargo, de acuerdo al New York Times, el presidente de Argentina habría aceptado que las autoridades migratorias de los Estados Unidos realicen operaciones masivas de deportación hacia el país sudamericano para recluir en cárceles argentinas a miles de indocumentados.

Convulsión en Estados Unidos por política migratoria de Donald Trump

Estados Unidos se encuentra inmerso en medio de un hervidero social debido a la violenta política migratoria de Trump, la cual ha generado una serie de protestas en todo el país, principalmente, en el estado de Minnesota, lugar donde al accionar desproporcionado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha cobrado la vida de un par de personas.

Por su parte, para estar alineado con la administración Trump, Milei, poco a poco, ha introducido un discurso anti inmigración, ufanándose de que su gobierno, hasta el momento, ha llevado a cabo un número récord de ilegales de tierras argentinas.

Todo ello, mientras se afirma en Argentina que la policía nacional se encarga de realizar extensos como exhaustivos controles migratorios, principales en zona como los suburbios de Buenos Aires, capital de dicho país.

Donald Trump y Javier Milei, en el Foro de Davos. (Foto: AP)

Acuerdo entre Trump y Milei para deportar ilegales desde EE. UU. hacia Argentina

El New York Times habría hablado con dos fuentes que, por obvias razones, prefirieron mantener en secreto sus identidades, los mismos que han afirmado que Javier Milei está gustosamente contento de avalar y hasta participar en la política migratoria del republicano, pero, eso sí, aún ni se alcanza un acuerdo definitivo para este figura que se como "acuerdos de deportación de terceros países".

El Salvador ha sido uno de los primeros países en plegarse a esta política, al punto que cientos de venezolanos fueron llevados al CECOT. De acuerdo a estas dos personas, este acuerdo tendría la intención de disuadir a más migrantes hispanos de no osar querer ingresar a Estados Unidos ilegalmente, pero también que las deportaciones masivas tengan como nuevo destino el país gaucho.

Así, la repatriación sería difícil de realizar, lo que incluiría a naciones con débiles lazos diplomáticos y aquellas que tienen prohibida la obtención de documentos de viaje para los migrantes.

Sin embargo, la idea de los Estados Unidos de Donald Trump es la siguiente: que una vez recluidos en centros de detención argentinos, se pueda gestionar vuelo de regreso hacia los países de origen de los deportados y ese sería otro trabajo del gobierno de Javier Milei: ser un intermediario entre los EE. UU. y las naciones que cumplen con los patrones del párrafo anterior.

El New York Times indica que a inicios de enero de 2026, Juan Navarro, subsecretario de Política Exterior, habría presentado la propuesta para formalizar el acuerdo del tercer país, mientras que Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, se habría comprometido con los estadounidense a dar luz verde al acuerdo.