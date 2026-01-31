La pelea entre EE. UU. y China beneficia a este país sudamericano que es el mayor exportador mundial de este mineral clave para la economía de las potencias

Chile es el mayor exportador del mundo de cobre, un mineral que, en el contexto internacional actual, marcado por las pugnas políticas y económicas entre potencias antagónicas como Estados Unidos y China, las naciones con reservas tiene todo para aprovecharla la demanda de estos, no solo para hacer dinero, sino desarrollar sus territorios.

Chile, el mayor exportador de cobre del mundo

Y es que el cobre es indispensable para la electrificación global, al aumento del consumo de energía, con una demanda mundial que superó el 30 por ciento en 2025, de acuerdo a Jonathan Price de Teck Resources, pero también a Ravi Agrawal de FP durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, la semana pasada.

La política arancelaría de Donald Trump también alcanzó a algunos productos en 2025, pero con la condición que podría ajustarlos para 2026, lo que llevó a que las empresas acumulen cobre anticipando los gravámenes, por lo que este mes subió a un precio máximo histórico.

Sin embargo, como detalla Foreing Policy, sin importar el arancel impuesto por la Casa Blanca, lo cierto es que la demanda mundial de este mineral hacia futuro es un buen signo para los países exportadores de cobre, con muchos de estos ubicado en Latinoamérica, región del planeta donde Chile es el actor principal,

El país sudamericano fue el mayor exportador de cobre en 2024 con más de 31,000 millones de dólares, secundado por Perú, Brasil y México, cada uno con, por lo menos, 3,000 millones de dólares, ocupando el quinto y sexto lugar a nivel mundial, respectivamente.

Durante un evento en Santiago, capital chilena, en este mes, Cecilia Cifuentes, aseguró que el precio del cobre cada vez en alza "es, probablemente, la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en los últimos tiempos". Es importante recalcar que la economía chilena, pero también la peruana, tuvieron un auge importante entre 2005 y 2013 gracias a los costos elevados del mineral.

En este marco, Chile está a poco de un nuevo gobierno a manos del derechista José Antonio Kast, quien reemplazará al izquierdista Gabriel Boric, y cuyo compromiso es el reducir dramáticamente la regulaciones de la economía.

¿Qué le espera al cobre de Chile con José Antonio Kast como presidente?

Teniendo en cuenta el advenimiento de una nueva administración, el Consejo de Empresas Mineras de Chile prevé que la producción de cobre podría aumentar durante el primer o segundo año con Kast en el poder, pero no llegará a superar el 20 por ciento, de acuerdo a las estimaciones.

En este contexto, Foreign Policy detalla que ni Chile ni Perú tiene planeadas políticas industriales de envergadura, pero que de llevarse a cabo estas podrían incluir la fabricación de productos de valor añadido, ya sean cables, láminas de cobre para redes eléctricas, "lo que daría a los países mayor participación en el mercado de las tecnologías verdes. Si bien las políticas industriales no siempre dan los resultados esperados, son más viables cuando los ingredientes en cuestión tienen una alta demanda, como es el caso actual del cobre".

Por su parte, Chris Berry, de House Mountain Partners, dijo que países como Chile "poseen muchas cartas muy valiosas para negociar inversión extranjera directa o ampliar su capacidad cuprífera".

¿Chile fracasó con el impulso industrial del litio?

El gobierno de Gabriel Boric, por su parte, quiso dar un gran impulso al litio con políticas industriales, dando permisos a empresas privadas para explotar los yacimientos, siempre y cuando colaborasen con las empresas estatales. También intentó incentivar el procesamiento de este mineral en el país, en vez de solo extraerlo y exportarlo.

Pero, pese a algunas en este aspecto, el gobierno progresista saliente no cumplió algunos objetivos capitales como: que empresas chinas como BYD y Tsingshan suspendieran sus planes de construir plantas de procesamiento de litio en 2025, una partida que, en la región, el México de Claudia Sheinbaum está llevando por delante, ya que está vendiendo su país como destino ideal para plantas de alambres y cables de cobre cerca de las minas cercanas en el país azteca.